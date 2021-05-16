Резиденты промпарка «Нижнекамск» высадили 150 деревьев на его территории

Резиденты промышленного парка «Нижнекамск» высадили на его территории 100 саженцев ели и 50 лиственниц, а также посеяли семена газонной травы на земле площадью 8 тыс. кв. м. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре поддержке бизнеса Нижнекамска.



Посадка состоялась при участии первого замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмира Беляева.

«Все резиденты промышленного парка поддержали данное мероприятие. Это радует, потому что благоустройство пространств — это наша совместная задача — и предприятий, и жителей города», — отметил Беляев.



Директор промпарка и организатор события Константин Пучкин рассказал, что саженцы были куплены на средства резидентов. «Работники промпарка высаживали саженцы в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в Татарстане 1 апреля», — добавил он.

В их числе директор компании «Технология НК» Халиль Калимуллин. Он принял активное участие в посадке саженцев и рассказал о планах развития предприятия. По его словам, на данный момент ведется строительство корпуса площадью 4 тыс. кв. м.



В конце 2021 года планируется запустить производство по обработке металлов и изготовлению стоек для светильников, декоративных элементов для скверов, парков, частных домов. «Также планируем изготавливать нестандартные металлические изделия для промышленных предприятий», — добавил предприниматель.

Подобная практика по благоустройству территории будет осуществляться на регулярной основе, заявил директор промпарка «Нижнекамск» Пучкин. Так, в следующем году планируется посадка еще 100–200 штук саженцев, отметил он.



На сегодняшний день две очереди промышленного парка «Нижнекамск» занимают 53 га, они заполнены на 100%. В парк инвестировано 650 млн рублей и создано 120 рабочих мест. Также на его территории запущено три производства. В 2021 году их количество планируется увеличить до десяти.

В общей совокупности к концу 2021 года в промышленный парк «Нижнекамск» будет инвестировано 1,7 млрд рублей. Помимо этого, появится 230 новых рабочих мест.

Фотографии предоставлены Центром по поддержке бизнеса Нижнекамска.