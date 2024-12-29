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Резиденты «Открытых мастерских» представили первую выставку в Альметьевске
Локальные резиденты «Открытых мастерских» представили свои финальные работы на площадке Высшей школы нефти в Альметьевске. Выставка «А мы с вами уже знакомы!» стала поводом для более близкого знакомства.
Ректор ВШН Александр Дьяконов отметил, что учебное заведение с удовольствием принимает выставку резидентов мастерских, так как профессии будущего требуют способностей создавать новое, а для этого необходимо творческое мышление и высокая культура. И в этом инженеры близки с художниками.
Куратор выставки из Самары Сергей Баландин, который разработал концепцию выставки и работал с резидентами в последние два месяца, рассказал, что идея выставки вдохновлена самим городом.
В небольшом Альметьевске горожане нередко пересекаются на мероприятиях, знают друг о друге понаслышке и не только, и с фразы «А мы с вами уже знакомы!» действительно может начаться новое знакомство. В рамках выставки Сергей предложил восьми резидентам — художникам, мастерам и ремесленникам — рассказать о себе и своем деле.
Экспонаты выставки расположились на трех этажах кампуса, и экскурсии по ним проходили в разных точках корпуса. Событие собрало более 100 зрителей, многие из которых уже бывали в лабораториях и воркшопах мастерских.
Куратор программы «Открытых мастерских» Настя Степанова отметила, что формирование сообщества ценителей современного искусства в Альметьевска — одна из приоритетных целей проекта.
Восемь резидентов, которые прошли полугодовую программу мастерских о современном искусстве и в последние два месяца плотно работали над финальными проектами, представляли работы и взаимодействовали со зрителями лично.
Главными медиумами для резидентов стали материалы, с которыми они работают на практике. Так, столяр Даниил Сигачев создал большой деревянный проигрыватель как напоминание о том, что безответная любовь лечится временем и музыкой.
Скульптор Нинель Минахметова рассказала свою историю в глиняной скульптуре о древе со змеями, которые олицетворяют истоки человеческого существования. Художник Женек воплотил свой сон в видеоинсталляции, а Сергей Лепяцкий расписал каллиграфией холодильник.
Познакомиться с работами художников можно будет на экскурсиях и медиациях от гидов паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».
Фото предоставлено паблик-арт программой «Сказки о золотых яблоках»
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