Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили проекты на выставке «Экспо-2020» в Дубае

Компании-резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили свои решения в области блокчейна и искусственного интеллекта на выставке «Экспо-2020» в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Компания Soramitsu представила первую в производстве цифровую валюту на основе блокчейна, управляемую центральным банком, и систему быстрых розничных платежей Bakong, а «Платформа Третье мнение» рассказала о применении искусственного интеллекта в медицине.

NetHealthLab представила программно-аппаратный комплекс, который интегрирует медицинское оборудование и гаджеты с медицинскими информационными системами. Компания «Дронопорт HIVE» презентовала перевод беспилотных летательных аппаратов на полностью автоматизированное управление на примере работы дронопорта.

Также на выставке представлены разработки компаний «Бипиум», «Интеллектуальная видеоаналитика», «Яндекс», «ЕОРА» и других резидентов ОЭЗ.

«Сегодня с технологией искусственного интеллекта успешно работает большинство резидентов и стартапов особой экономической зоны «Иннополис» и Университета Иннополис, где создан отдельный Институт искусственного интеллекта. Поэтому нашим компаниям есть, что показать на международной выставке. Уверен, что участие в «Экспо-2020» повлечет за собой запуск в Татарстане новых интересных проектов с применением новых технологий, — отметил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.