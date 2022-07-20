Резидентами третьей очереди промпарка «Развитие» в Челнах хотят стать 30 компаний

На будущую, третью очередь промышленного парка «Развитие» в Набережных Челнах уже претендуют 30 челнинских компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Он рассказал, что посетил промпарк «Развитие», чтобы узнать как дела у резидентов. Сегодня здесь работают 18 компаний.

«Глядя на Эльвиру Вальтер и Анну Крохалеву, трудно представить, что эти девушки руководят пусть пока небольшим, но перспективным в будущем заводом — заводом резиновых технических изделий, где изготавливают цельнолитые шины на погрузчики», — сообщил мэр.

Также Магдеев выделил компанию «Луч», которая разработала тепловую установку для обогрева газоперекачивающих агрегатов, служащих для транспортировки газа по специальным магистралям.

«Сегодня подобные площадки для нас — реактор городской экономики, затягивающий в свою активную зону знания и передовые навыки, и ресурсы, и финансы. Умещаясь, по сути, в пределах одного промышленного парка, челнинский бизнес пополняется новыми производственными и финансовыми блоками», — заключил Магдеев.