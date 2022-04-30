Резидентами ТОСЭР в Татарстане в первом квартале стали 7 компаний

В первом квартале текущего года резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане стали 7 компаний, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Общее количество резидентов ТОСЭР в республике выросло до 124 единиц. В первом квартале они вложили 2,8 млрд рублей инвестиций и создали 375 новых рабочих мест.

В целом объем инвестиций в ТОСЭР достиг 44,4 млрд рублей, создано 20,4 тыс. рабочих мест.

«Также за первый квартал было запущено резидентами 4 производства, всего запущено 79 производств», - сообщил Шагиахметов.

Для решения вопросов импортозамещения министр поручил муниципалитетам максимально использовать ресурс по замещению товаров на базе Республиканского маркетингового центра. Для решения финансовых вопросов - воспользоваться мерами поддержки Фонда развития моногородов и новой мерой поддержки - кредитом под гарантии ВЭБ.РФ, а также использовать предусмотренные антикризисные меры поддержки для малого и среднего предпринимательства.

«Несмотря на завершение для всех ТОСЭР республики 3-х летнего льготного периода по страховым взносам ТОСЭР остается привлекательной площадкой для реализации инвестиционных проектов и для резидентов сохраняются значительные налоговые льготы», - подчеркнул Шагиахметов.