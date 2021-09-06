Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» По итогам заседания резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали 16 новых компаний. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ. В работе принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Рустам Минниханов отметил, что на сегодняшний день в особой зоне осуществляют деятельность 114 резидентов, 29 партнеров и 102 стартапа, создано 4 тыс. 266 рабочих мест.

«На территории Иннополиса создана необходимая инфраструктура для развития бизнеса, обучения и проживания. В конце прошлого года сдан в эксплуатацию второй технопарк. Ведется строительство еще двух технопарков, где будет создано порядка 4 тыс. рабочих мест», — сказал Минниханов.

Он напомнил, что в июне этого года был дан старт строительству нового жилого микрорайона «Ю-1», где будут жить сотрудники компаний, реализующие проекты в Иннополисе. Реализация проекта позволит обеспечить жильем более 8,5 тыс. новых жителей ИТ-города.

По итогам заседания резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали 16 новых компаний. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 12 млрд рублей, будет создано 702 рабочих места. Статус резидента получили 7 компаний: «МедМаркет», «СмартФарм», «Сирин Групп», «Сайберскейп Инвестментс», «Промвад», «Синергия Софт», «ХайтекПарк».

Партнерами стали 9 компаний: «КУКА Роботикс», «Дронопорт», «Аквелон-Казань», «БИМэйстер», «НИИАС», «Техкомпания Хуавей», «ТС-Иннотех», «Ак Барс Цифровые Решения», «Озон Технологии».

«Благодаря новым резидентам ожидается достижение проектной мощности загрузки технопарка им. Лобачевского. Ввод в эксплуатацию еще двух технопарков — „бумерангов“ в 2022-2023 годах будет весьма своевременным: по ним также прогнозируются высокие темпы заполняемости», — отметил Роман Шайхутдинов.