Резидентам промпарков Татарстана компенсировали 10 млн рублей за электроэнергию

Резидентам и управляющим компаниям аккредитованных промышленных парков Минэкомики РТ предоставило субсидию на возмещение расходов за электроэнергию в 2021 году. Объем поддержки составил 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства на возмещение расходов получили девять компаний, работающих на территориях промышленных парков в Зеленодольском, Спасском, Высокогорском, Азнакаевском, Дрожжановском, Мензелинском, Альметьевском и Аксубаевском районах республики.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что субсидирование затрат предусмотрено концепцией повышения эффективности промышленных парков Татарстана с заполняемостью ниже 70%. Она подразумевает выравнивание конкурентных возможностей между парками, расположенными в сельской местности и крупных городах, где деловая активность значительно выше.

Чтобы воспользоваться указанными льготами резиденты промпарков должны получить аккредитацию от Минэкономики.