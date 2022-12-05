news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
5 декабря 2022  04:24

Резидентам промпарков Татарстана компенсировали 10 млн рублей за электроэнергию

news_top_970_100

Резидентам и управляющим компаниям аккредитованных промышленных парков Минэкомики РТ предоставило субсидию на возмещение расходов за электроэнергию  в 2021 году. Объем поддержки составил 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства на возмещение расходов получили девять компаний, работающих на территориях промышленных парков в Зеленодольском, Спасском, Высокогорском, Азнакаевском, Дрожжановском, Мензелинском, Альметьевском и Аксубаевском районах республики.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что субсидирование затрат предусмотрено концепцией повышения эффективности промышленных парков Татарстана с заполняемостью ниже 70%. Она подразумевает выравнивание конкурентных возможностей между парками, расположенными в сельской местности и крупных городах, где деловая активность значительно выше.

Чтобы воспользоваться указанными льготами резиденты промпарков должны получить аккредитацию от Минэкономики.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100