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Резидент «Химграда» разработал энергоэффективную плату для светильников
Резидент технополиса «Химград» — компания «Ледус», которая занимается производством светотехнического оборудования, а также его автоматизацией и управлением, разработала плату для светового оборудования, позволяющую экономить до 30% электроэнергии на освещении. Свою разработку руководство компании продемонстрировало министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову.
«Продукт, который сегодня позволяет экономить энергоресурсы и который не имеет аналогов в мире. Это отечественная разработка, которая является примером импортозамещения и шагом к технологическому суверенитету», — заявил Шагиахметов.
Сам продукт представляет собой плату с запрограммированным чипом, который подключается к светильнику и регулирует мощность лампы в зависимости от наличия других источников света. Таким образом, в полной темноте лампа работает на полную мощность, но при наличии солнечного света она начинает работать так, чтобы освещение в нужной точке достигало необходимого уровня.
По словам коммерческого директора компании Ильгама Рамазанова, технология позволяет сэкономить около 30% на освещении. Помимо этого, большую часть времени лампы работают в так называемом щадящем режиме, из-за чего у них увеличивается срок службы.
Производство инновационного светодиодного освещения на предприятии запустили еще в 2021 году, а в 2023-м оно обратилось в Гарантийный фонд РТ за поддержкой и в скором времени получило положительное решение.
«Руководством республики уделяется серьезное внимание созданию условий для малого и среднего бизнеса. Помогаем нашим предпринимателям в реализации тех идей, которые у них есть», — подчеркнул Мидхат Шагиахметов.
Полученные средства резидент «Химграда» направил на изготовление осветительного оборудования с функцией автоматизированного управления в рамках выполнения гособоронзаказа. Господдержку по линии Гарантийного фонда компания получила в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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