Резидент ТОСЭР «Зеленодольск» по производству халяль-еды начал пробный выпуск продукции

Резидент ТОСЭР «Зеленодольск» — предприятие «Итле китчен» по производству халяль-продуктов начало пробный выпуск. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетили объект в преддверии запуска. Сейчас предприятие находится на финишной прямой перед открытием.

На сегодняшний день идет пусконаладка оборудования, отработка ассортимента, пробный выпуск продукции в объеме 1-2 тонны в сутки (около 10-15% от плановой производительности). Общая площадь здания составляет 3,2 тыс. квадратных метров.

Гильмутдинов и Афанасьев осмотрели производственные цеха по приготовлению пищи, фасовке и упаковке товаров.

«Это современный подход к продаже готовой еды. Качественное сырье, высококвалифицированные специалисты и доступная ценовая политика – составляющие успеха», — отметил глава района.