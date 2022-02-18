Резидент ТОСЭР «Зеленодольск» начнет выпуск медицинской одежды по уникальной технологии

В Зеленодольске по уникальной технологии начнут изготавливать особо надежную медицинскую одежду — швы будут скреплять не иголками, а ультразвуком. Об уникальных резидентах ТОСЭР «Зеленодольск» на отчетной сессии рассказал глава района Михаил Афанасьев.

«„Дарпикс“ завершает строительство завода по выпуску одноразовой медицинской одежды с мощностью до 4 млн единиц изделий в год. Уже в этом году предприятие начнет работу», — отметил докладчик.

«Промэнерго» производит интеллектуальные приборы учета электроэнергии и сейчас изучает возможность выпуска интеллектуальных приборов учета газа.

Завод «Электрооптима» производит электрощитовое оборудование. На каждой станции Московского метрополитена можно встретить изделия данного предприятия. Также завод производит зарядные станции для электромобилей.

Компании «Саэльра» и «Итле Китчен» строят фабрики по производству пищевых полуфабрикатов. Ввод производств также запланирован в этом году.

«Сегодня резидентами ТОСЭР „Зеленодольск“ являются 25 компаний. Создано 11,5 тысяч рабочих мест и вложено почти 8 млрд рублей. Работа продолжается», — отметил глава муниципалитета.

По словам спикера, впервые в тройку крупнейших работодателей Зеленодольска, наряду с заводами имени Горького и Серго, вошла компания «Вайлдберриз» с более 7 тыс. новых рабочих мест.

«Расширяется на 13 га территория индустриального парка „М7“. Сегодня здесь 53 резидента. Создано 530 высокотехнологичных рабочих мест, инвестировано 4,5 млрд рублей», — сообщил глава района Михаил Афанасьев.