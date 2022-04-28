Резидент ТОСЭР из Челнов начнет поставлять детали для мебели в Казахстан

Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» — производственная инвестиционная компания «Хуанхэ», начавшая работу в январе, — производит комплектующие для мебели. Поставки производятся по всей России, а сейчас ожидается отправка каркасов подушек и спинок обеденных стульев в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.

Для изготовления комплектующих запущено три линии. На одной идет выпуск спинок, на второй изготавливаются каркасы для подушек, на третьей — передние ножки.

Всего на предприятии можно изготавливать семь видов моделей. В настоящее время изготавливаются и продаются две, производство постепенно наращивается, расширяются каналы сбыта продукции.

По словам начальника производства Артура Зингирова, проблем с поставками и логистических вопросов по доставке готовой продукции нет. Но компании требуется сырье, которое приходится изыскивать отовсюду. Последняя поставка пришла из Москвы. При наличии сырья производство может быть организовано круглосуточное производство.

За первый квартал этого года выручка компании составила 2,32 млн рублей.