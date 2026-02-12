Резидент «Сколково» проведет бесплатную лекцию в Национальной библиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ 13 февраля с лекцией выступит инженер-робототехник Альберт Еналеев, работающий в области цифрового искусства.

В своей лекции Еналеев – разработчик роботизированных сварочных аппаратов Albert Welding – расскажет о внедрении бионических роботов в промышленность и о том, куда движется индустрия и какие тренды в ней есть прямо сейчас.

Участие в лекции бесплатное, необходима предварительная регистрация.