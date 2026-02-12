news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 11:40

Резидент «Сколково» проведет бесплатную лекцию в Национальной библиотеке РТ

Читайте нас в
Телеграм

В Национальной библиотеке РТ 13 февраля с лекцией выступит инженер-робототехник Альберт Еналеев, работающий в области цифрового искусства.

В своей лекции Еналеев – разработчик роботизированных сварочных аппаратов Albert Welding – расскажет о внедрении бионических роботов в промышленность и о том, куда движется индустрия и какие тренды в ней есть прямо сейчас.

Участие в лекции бесплатное, необходима предварительная регистрация.

#национальная библиотека рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026