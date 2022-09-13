Резидент Comedy Club Константин Бутусов: «Все номера с Гариком Харламовым запоминающиеся»

Традиционно по пятницам в 21.00 на канале ТНТ выходит главное комедийное шоу страны Comedy Club, и этот сентябрь проект начинает со свежих выпусков. К премьере сезона резидент шоу Константин Бутусов, который начинал свою карьеру в Казани, рассказал нам о пути к сцене, переезде в Москву и о том, какие шутки будут в новых выпусках.

Фото: предоставлено ТНТ

С чего начинался ваш творческий путь на сцене? Была ли это целиком ваша инициатива или же к этому решению вас подтолкнули родители?

Я с детства любил смешить людей, поэтому, как только подвернулся шанс сделать это со сцены, я, не раздумывая, использовал его. Еще в университете я начался заниматься юмором. Как и все нормальные родители, мои сначала отнеслись скептически, позже смерились, а теперь радуются.

Помните ли вы свой первый дебют на телевидении? Какие испытывали чувства в этот момент?

Я всегда хотел попасть в Сomedy Club Однако мое первое выступление в телевизоре было в передаче Александра Васильевича. Несомненно, было волнительно.

Вы родились и проживали большую часть жизни в Казани. Что подтолкнуло вас к переезду в Москву?

Переезд в Москву связан с тем, что моя супруга - москвичка, ну и ещё с графиком работы. С удовольствием бы не переезжал. Я люблю Казань, люблю Волгу. Все мои родные и друзья живут в Казани, и я до сих пор не могу отсоединиться от родного города. В свободное время приезжаю. Если когда-нибудь мой график будет легче, то обязательно буду проводить больше времени дома. Кстати, папа моей жены в своё время переехал в Москву из Нижнекамска, поэтому мы с тестем нашли общий язык быстро. Всей семьей считаем Татарстан своим родным краем. Это так и есть. Я не летаю на самолетах, поэтому, если на других транспортных средствах время пути сократится, то можно будет постараться жить в Казани, а работать в Москве.

Попасть в Comedy Club было вашей мечтой? Вас пригласили или же это было в рамках какого-то отбора?

Сейчас много самых разных юмористических передач, но я хотел именно в Comedy Club, потому что именно эта передача мотивировала меня заниматься творчеством в самом начале. Я большой поклонник Гарика Харламова и остальных ребят из коллектива. Мечтал с ними познакомиться, и вот теперь дружу. В шоу меня пригласили ещё в 2019 году, но я решил, что пока недостаточно готов, поэтому поиграл ещё 2 года в КВН, за сборную Татарстана. Отдал долг республике, мы стали чемпионами. И теперь со спокойной душой уехал в Comedy Club.

Было ли тяжело влиться в звёздный состав Comedy Club?

Коллектив хоть и звездный, но все очень простые. Влиться не составило труда. Конечно, к новеньким отношение всегда необычное, но никакого буллинга не было. Наоборот, все поддерживали. Сейчас я уже встроился в коллектив.

Какие номера вам, как артисту, запомнились больше всего?

Со мной согласятся многие, что все номера с Гариком Харламовым – запоминающиеся! И у меня был номер с Гариком, но мы его не успели снять, так как съёмки сдвинулись и номер потерял актуальность. Но мы обязательно напишем номер, в котором сыграем с Харлой.

Что ждёт телезрителя в новом сезоне Comedy Club? Какое приоритетное направление выбрали для шуток?

В новом сезоне будут новые резиденты в разных направлениях. Что касается шуток – будет юмор как на актуальные темы, так и на вечные. Могу сказать, что у меня в этом сезоне больше номеров, чем в прошлом. А остальное - на суд зрителям.

Планируете ли вы продолжать свою карьеру на телевидении в качестве комедианта или же отдадите в будущем предпочтение актёрскому ремеслу?

Пока осваиваю этот жанр, но в планах - сыграть в кино или сериале. На данный момент у меня есть предложения, некоторые мне не очень подходят, а с некоторыми, к сожалению, не схожусь в графиках. Но, думаю, когда-нибудь всё сойдётся.

Как вы считаете, чувство юмора – это врожденный дар или навык, который можно приобрести и развить со временем?

Это дар. А написанию качественных шуток нужно всегда учиться.