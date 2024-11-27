Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Резидент «Алабуги» развивает производство систем промышленной вентиляции и кондиционеров
Производитель промышленного климатического оборудования из Татарстана наглядно демонстрирует, что предприятие может успешно работать и развиваться в условиях международных санкций. В начале своей деятельности завод сотрудничал с такими известными мировыми брендами как LG, Mitsubish, BOSCH. Комплектующие использовались для систем кондиционирования и вентиляции на энергетических, нефтехимических, перерабатывающих, металлургических предприятиях.
После осложнения международной ситуации холдингу удалось сохранить партнерские отношения с частью поставщиков, а также найти достойную замену тем, кто покинул российский рынок. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает наращивать производственные мощности. В октябре этого года на предприятие доставили 19 новых передвижных компрессоров Dali DLCY-15/15F-С с комплектом пескоструйного оборудования. Винтовая техника на колесном шасси подает воздух с повышенным давлением 15 атм. Она рассчитана на длительную непрерывную работу и абсолютно автономна. Производительные компрессоры способны преодолевать значительные расстояния и подключать любой, даже самый мощный пневмоинструмент при выполнении работ на выезде. Они удобны для обслуживания, защищены от атмосферного воздействия и подходят для круглогодичного использования.
Безусловно, в успешном развитии предприятия есть значительный вклад Правительств РФ и Татарстана. Сегодня в России функционируют 53 особые экономические зоны, среди которых ОЭЗ «Алабуга» считается одним из лидеров по уровню инженерной, логистической и социальной инфраструктуры. Резидентам зоны предоставляются уникальные налоговые и таможенные преференции, минимальные цены на аренду и выкуп земли.
Статья подготовлена по материалам сайтов www.compressortyt.ru, https://оэз.рф
Фото взято с сайта ЭнергоПроф
Реклама ООО «ГК ЭнергоПроф»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»