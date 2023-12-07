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Резиденция «Созвездие-Йолдызлык» покажет сказку о новых приключениях Снегурочки
Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» приглашает детей и их родителей посмотреть продолжение уже ставшей многосерийной и популярной у юных казанцев истории внучки Деда Мороза – «Каникулы Снегурочки. Новые приключения».
«Внучка Деда Мороза вернется в родной дом на каникулы. Но вот напасть: в отчем доме все не так радужно, как полагается перед Новым годом. Дедушка Мороз заключит договор с двумя недобросовестными персонажами, которые возьмут все в свои руки. Снегурочке и зрителям предстоит разгадать и разрушить коварные планы мошенников-неприятелей», — приоткрыла интригу спектакля режиссер, заслуженная артистка РТ Марина Ясельская.
Роли в спектакле исполнят молодые и талантливые артисты Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» — выпускники ведущих театральных и музыкальных вузов страны.
Представление интерактивное. Каждый сидящий в зале сможет влиять на происходящее — подпевая, подсказывая, голосуя за героев представления. В конечном итоге герои спектакля и зрители вместе встретят самый добрый и волшебный праздник — Новый год. В благодарность за помощь Дед Мороз и сказочные герои подарят сладкие подарки всем детям.
Увидеть спектакль можно на двух площадках:
— в КЦ «Сайдаш» (21, 22 декабря в 11:00,14:00,18:00, а также 23 декабря в 10:00 13:00,16:00);
— в ДК Химиков (25 декабря в 11:00, 14:00 и 26 декабря в 14:00,18:00).
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