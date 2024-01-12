Резиденция «Созвездие-Йолдызлык» подарила новогодний спектакль семьям участников СВО

Новогоднюю музыкальную интерактивную сказку «Каникулы Снегурочки. Новые приключения» представила в КЦ «Сайдаш» Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Главными зрителями представления стали дети семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Кроме того, представление посетили дети с ограниченными возможностями здоровья, подопечные некоммерческих благотворительных организаций, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Специальные показы состоялись благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщили в пресс-службе Арт-резиденции.

Как сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, с прошлого года есть договоренность о том, что коллектив будет дарить один показ своего новогоднего представления особенным и талантливым детям республики. «Я надеюсь, что это событие станет доброй традицией: в один из дней новогодних каникул мы будет встречаться с вами в лучших казанских залах, чтобы увидеть очередное творение театра “Созвездие-Йолдызлык”», — резюмировала она.

После завершения представления всем детям подарили сладкие подарки.

Фото: пресс-служба Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»