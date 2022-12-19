Резиденция Кыш Бабая, ретро-песни и семь кроликов: Нижнекамск готовится к открытию елок

В Нижнекамске с 23 декабря начнут открывать городские и районные елочные городки. Ожидается, что последний объект откроется 30-го числа. Для жителей подготовлены разнообразные программы, которые не будут похожи друг на друга, пообещал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Айзат Махмутов.

«Наступающий 2023 год по китайскому календарю Год кролика, дружелюбного зверька, сулящего спокойствие и стабильность. Главными героями наших праздничных мероприятий станут семь дружных кроликов, которые проведут увлекательные квесты и подарят много интересных сюрпризов!» — поделился он.

23 декабря в 18.00 в парке «Велики» откроется фестиваль зимних забав «Праздник к нам приходит!». Жителей ждут музыкально-театрализованная, игровые и развлекательные программы, зимние состязания и горячий чай с выпечкой.

24 декабря в 17.00 в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая распахнет свои двери Резиденция Кыш Бабая, которая будет ждать всех желающих вплоть до 9 января. Жителям и гостям города в этот день будет представлен фестиваль сказочных героев «Әкияттә кунакта».

25 декабря в 17.00 жителей и гостей города ждут в центральном парке «Семья» на фестивале Дед Морозов, Снегурочек и снеговиков, в рамках которого будет представлена музыкально-интерактивная программа «Снежные истории в городе N» с массой развлечений и активностей.

26 декабря в 18.00 на площади имени Н. В. Лемаева всех желающих приглашают на елку, чтобы исполнить знакомые с детства песни в рамках музыкально-интерактивной программы «Старые песни о главном».

27 и 29 декабря елочные городки откроют основные промышленные предприятия.

Замкнет череду праздничных открытый музыкально-интерактивная ретро-вечеринка «Счастливого Нового года!», которая состоится на набережной реки Кама 30 декабря в 18.00. Гостям предложат зимние забавы, викторины, состязания и чай с выпечкой.