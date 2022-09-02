«Резервов никаких нет»: Кремль заявил об угрозе срыва работы «Северного потока»

Работа газопровода «Северный поток» находится под угрозой, задействована только одна газоперекачивающая турбина, заявил сегодня официальный представитель кремля Дмитрий Песков. Технологических резервов у «Газпрома» нет, в чем российская компания не виновата, подчеркнул он.

«Работает одна турбина. Вот и думайте. Собственно, резервирование отсутствует не по вине "Газпром". Надежность работы всей системы под угрозой», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, с конца июля «Северный поток» задействован только на 20% от максимальной мощности из-за проблем с возвратом турбины, направленной для ремонта в Монреаль. Позже компания отключила еще одну турбину, которая также потребовала ремонта.