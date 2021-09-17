Резервный состав «Динамо-Ак Барса» проиграл «Спарте» в матче Кубка России

В очередном матче предварительного этапа волейбольного Кубка России среди женщин казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло нижегородской «Спарте» со счетом 0:3.

Напомним, что казанский клуб прислал в Саратов резервный состав молодежной команды, также молодые волейболистки играют в Туле на молодежном кубке, а основа готовится к сезону в Казани.

В первой партии казанские резервистки дали бой соперницам. Уступая 6:3, они догнали и перегнали «Спарту» — 9:10. Не без труда более взрослые нижегородки дожали соперниц, 25:16.

В начале второго сета казанки продолжили сопротивление — 3:4, 6:6, но затем соперницы сделали рывок — 10:6, после которого все стало ясно. Партия, 25:13.

Наконец в третьей партии динамовки дали бой. До середины сета игра шла на равных — 6:7, 14:14. С большим трудом нижегородки сумели переломить ход партии. Два эйса подряд — 25:19.

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:13, 25:19).

Завтра динамовки сыграют в Саратове с «Северянкой» из Череповца.