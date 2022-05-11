Резервный фонд Правительства России увеличат более чем на 790 млрд рублей

В 2022 году резервный фонд Правительства РФ планируется увеличить на 791,6 млрд рублей за счет нефтегазовых доходов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в начале марта этого года наделил Правительство правом распоряжаться дополнительными нефтегазовыми доходами, чтобы гибко и быстро реагировать на изменения в экономике.

Средства из резервного фонда также используются для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. В 2022 году благодаря им удалось обеспечить выплаты на детей от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом и организовать программу переобучения безработных.

8 марта глава государства подписал закон, утверждающий комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Направленные против России ограничительные меры начали ужесточаться после начала специальной военной операции на Украине.