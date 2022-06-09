Резервный фонд Правительства РФ увеличат более чем на 550 млрд рублей

Резервный фонд Правительства России увеличится на 551,4 млрд рублей. Эти средства задействуют в том числе для обеспечения стабильности развития экономики в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабинета.

Отмечается, что дополнительные средства удалось привлечь за счет нефтегазовых доходов РФ за 2022 год.

«Право Правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, утвержденными Президентом в начале марта. Эти полномочия позволяют <...> быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике, обеспечивать необходимую поддержку гражданам и бизнесу», — напомнили в пресс-службе.

В этом году резервный фонд стал источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет и бесплатного переобучения безработных.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.