Резервный фонд Правительства РФ пополнится на 273,4 млрд рублей — за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в первом квартале 2022-го. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Они будут использоваться в целях поддержки экономики в условиях санкций», — говорится в сообщении.

Цель создания резервного фонда — финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, которые не были предусмотрены в федеральном бюджете. Так, в 2021 году средства были направлены на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от шести до 18 лет, обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами и другие мероприятия по борьбе с Covid-19.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин упростил направление дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели.