Нацбиблиотека РТ приглашает казанцев обсудить триллер «Головокружение» Франка Тилье

13 апреля в Национальной библиотеке РТ пройдет новая встреча литературного клуба «Лучше обсудим книги». На этот раз ведущие планируют обсудить с казанцами один из триллеров Франка Тилье — «Головокружение». Об этом сообщается на сайте библиотеки.

Библиотекари подчеркивают, что данное произведение «леденит кровь в жилах» и не рекомендуют его к чтению впечатлительным людям. Любители же остросюжетной литературы смогут обменяться впечатлениями 13 апреля. Встреча пройдет с 18.30 до 20.30.

«Герой романа альпинист Жонатан Тувье, покоривший главные вершины планеты, однажды ночью вдруг обнаруживает, что прикован к скале в странной пещере, выход из которой завален. Вокруг холод, лед, тьма, рядом его пес и два незнакомца», — говорится в аннотации к произведению.

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