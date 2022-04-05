КФУ готов раздать резерв земли сотрудникам под пашни «для перестраховки от ценовых шоков»

Резервные земли, на которых КФУ предполагал разбить большой ботанический сад, в новых экономических реалиях вуз подумывает предоставить своим сотрудникам под пашни. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказал проректор КФУ, вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиуллин.

«У КФУ есть земля, резерв на развитие университета. Что мы хотим сделать сейчас? Эти свободные земельные участки мы хотим предложить нашим сотрудникам, кому это интересно. Мы эти земли распашем, чтобы они могли посадить там сельхозкультуры для перестраховки от возможного дефицита, ценовых шоков. Мы должны снять беспокойство – у человека должен быть выбор. Если он так считает – пожалуйста, мы должны дать ему такую возможность (подстраховаться). Ажиотажная закупка сахара, когда дома ходить уже негде, "ноги прилипают", – это же не только наш феномен. Посмотрите, как за рубежом сейчас сражаются за масло, за сахар и за бензин», – пояснил собеседник информагентства.

С введением санкций Запада, констатировал Марат Сафиуллин, сейчас, как в 90-е, нарушаются хозяйственные связи, а если отработанную цепочку прервать, запустить производственный процесс заново очень сложно – на это необходимо время, финансы и люди.

«У нас есть очень много трудоемких отраслей, поэтому сейчас самая главная задача республики и страны в целом – их запустить. То же самое сельское хозяйство, строительство, дорожное строительство – они очень емкие. И более того, есть большие задачи, поэтому они способны избыток кадров проглотить. Но здесь есть психологическая часть: офисный работник, который привык, может быть, к небольшой зарплате, но чистой работе, не всегда готов поменять костюм на робу, ручку на кайло. Я думаю, что у Министерства экономики РТ, там очень мощный руководитель, я думаю, у них такой расчет есть. Просто его анонсировать тревожно, чтобы не пугать людей. А все это подсчитывается достаточно просто», – сказал Сафиуллин.

О новых филиалах КФУ в Египте и Узбекистане, пяти стратегических направлениях (драйверах) вуза, принятой стратегии развития КФУ до 2030 года, а также кандидатуре нового ректора читайте в большом интервью Марата Сафиуллина.