Резеда Гиняева уходит с поста главного редактора «Нурлат-информа»

Резеда Гиняева уходит с поста главного редактора издания «Нурлат-информ», входящего в АО «Татмедиа». Информацию об этом журналистка подтвердила «Татар-информу».

«Я очень любила свою работу. Я и сейчас ее люблю. Это у меня уже не только работа, но и образ жизни», — сказала собеседница агентства.

Гиняева стояла у истоков создания местной телерадиокомпании «Нурлат», которая весной следующего года отметит свое 25-летие. Сейчас она называется «Нурлат-24».

В 2017 году произошло слияние телевидения с газетой «Дуслык», и Гиняева стала главным редактором «Нурлат-информа». Уже семь лет она возглавляет коллективы и газеты, и телеканала.

Главным редактором «Нурлат-информа» теперь станет Сирень Самерханова. Она работает в местных СМИ более 35 лет, является заслуженным работником печати и массовых коммуникаций РТ.

Резеда Гиняева же продолжит трудовую деятельность на радио. В 2011 году она открыла первую радиостанцию в Нурлате DFM-Nurlat, а через два года — «Авторадио-Нурлат». «Туда я ухожу главным редактором», — пояснила журналистка.

Гиняева является заслуженным работником печати и массовых коммуникаций РТ. В 2024 году она удостоилась медали «За доблестный труд» — указ о награждении подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гиняева также стала победителем Республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». Она выиграла в номинации «За верность журналистике».