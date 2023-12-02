Резеда Ахиярова о проекте радио «Саф»: Развивают татарскую музыку не на словах, а делом

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Несмотря на большое число конференций и конкурсов, посвященных татарскому языку, культуре и музыке, лишь небольшая людей и проектов действительно развивают это направление. Одним из таких проектов является «Саф музыка», заявила заместитель председателя Союза композиторов Татарстана, народная артистка РТ, композитор Резеда Ахиярова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Часто участвую в жюри различных конкурсов, культурных конференциях. И вот что мы наблюдаем: на этих встречах мы поднимаем вопросы о татарской песне, языке, сохранении наследия, но мало кто действительно работает в этом направлении. Организаторы проекта „Саф музыка“ доказали свою работу не словом, а делом. Написано много музыки и стихов для детей. На канале „Шаян ТВ“ проводится конкурс новых песен, они представляют новое творчество. Мало просто написать песни, нужно уметь их донести до детей. Родители тоже должны знать эти песни», — сказала она.

По ее словам, творческое общение детей с профессиональными музыкантами в рамках проекта «Саф музыка» — это большой опыт для детей.

«Здесь дети, как музыканты, играют на инструментах, поют, стараются. Может быть, не все из них в будущем станут профессиональными музыкантами. Но участие в таких проектах, заинтересованность детей обогащают их жизнь. Их работы останутся в фонотеке, архивах. Через эти передачи дети и их родители узнают о новых песнях, о том, в каком направлении нужно воспитывать», — уверена композитор.

Как отметила Резеда Ахиярова, в музыкальных школах дети больше исполняют классическую музыку. «Проект „Саф музыка“ знакомит и с современными композиторами и помогает не забывать композиторов, уже ушедших от нас. Проект играет большую роль в сохранении культуры, языка, искусства. Желаю проекту успешного продолжения, пусть будут писаться и звучать новые татарские произведения», — пожелала она организаторам.

Зиля Мубаракшина