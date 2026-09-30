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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 12:47

Резцова: «В шоу «Титаны» не пыталась выстроить коммуникацию с Большуновым»

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Резцова: «В шоу «Титаны» не пыталась выстроить коммуникацию с Большуновым»
Фото: biathlonrus.com

Российская биатлонистка, двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова рассказала о своем взаимодействии на шоу «Титаны» с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым:

– С Большуновым коммуникацию выстроить не получилось? Видел, что вы говорили, что он ни с кем из коллег почти не здоровается.

– Я, честно говоря, и не пыталась, – сказала Резцова «Матч ТВ».

Четвертый сезон шоу «Титаны» стартовал 13 сентября 2026 года.

#Биатлон
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