Резцова: «Договорилась сама с собой каждый год по новой находить цели»

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Российская биатлонистка, двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова рассказала, как относится к отстранению и в чем видит свою мотивацию в спорте:

– Конечно, постоянно присутствуют мысли, что хочется уже скорее выбраться на международную арену. Немного гложет, что ты работаешь на максимум, а расти и сравниваться с иностранными соперниками не можешь. Но я уже несколько лет назад смирилась с этим. И теперь просто каждый год ставлю перед собой определенные цели на тех условиях, в которых мы находимся. Например, где-то побороться за общий зачет СБР, Кубка Содружества, Кубка России либо на чемпионатах России достойно выступить.

В общем, каждый год ставлю перед собой разные цели в зависимости от обстоятельств. Предыдущий год, конечно, был в надеждах: а вдруг нам как лыжникам повезет, и пару человек поедет. Поэтому в прошлом году никаких проблем с мотивацией и не было. Сейчас найти мотивацию бегать еще четыре года до следующей Олимпиады? Пока не могу сказать, что у меня есть определенная цель на эти четыре года. Я договорилась сама с собой, что каждый год буду по новой находить цели. Если удастся с этой мотивацией и с таким же желанием пробегать четыре года до следующей Олимпиады, то я с удовольствием. Я свою работу очень люблю, очень люблю биатлон. Мне это интересно до сих пор. В любом случае знаю, куда мне расти, где у меня слабые места. Поэтому мотивацию найти можно всегда, вопрос в желании.

– Правильно понимаю, что надежды на возвращение на международные старты и ту же Олимпиаду еще не умерли, но некое смирение с обстоятельствами происходит?

– Не зря же говорят, что надежда умирает последней. Я оптимистка, всегда верю в лучшее. Верю, что наступит момент, когда нас обязательно допустят, а я еще буду бегать к тому времени. Но смирение пришло: на российских стартах, значит, на российских. По крайней мере, я занимаюсь тем, что люблю. И делаю это хорошо. Пока могу делать это хорошо, пока позволяет здоровье – почему нет? – сказала Резцова «Матч ТВ».



Кристине Резцовой – 30 лет.