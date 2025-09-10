«Революция Z»: почему массовые протесты в Непале переросли в масштабные беспорядки

После решения властей Непала заблокировать соцсети страну охватили массовые протесты молодежи. Они быстро переросли в беспорядки: демонстранты подожгли здание парламента, Верховный суд, дома высокопоставленных чиновников. Есть погибшие и раненые. Что происходит в Непале и почему население вышло на улицы – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: стоп-кадр видео

Роковая ошибка

В Непале привыкли к регулярным протестам. С марта в стране проходили митинги в поддержку монархии, иногда сопровождавшиеся беспорядками и жертвами. Так что нынешние события нельзя назвать неожиданными. В стране существовало активное пространство для дискуссий и протестов, несмотря на то что в соседних государствах демократические свободы сокращались. Но прежние акции не были столь многочисленными и кровавыми, как нынешние. В Непале фактически началась гражданская война.

Роковой ошибкой властей стала блокировка социальных сетей, где молодежь проводит значительную часть времени.

Сначала, 18 июля, власти запретили доступ к Telegram, ссылаясь на использование мессенджера в преступных целях, сообщает агентство «Синьхуа».

А уже 4 сентября в стране заблокировали 26 социальных сетей, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp*, YouTube*, X*, LinkedIn, Reddit, Signal и Snapchat. Работать продолжили только TikTok и Viber. Запрет был введен после того, как интернет-платформы отказались выполнять требования нового закона о регистрации и лицензировании. Это решение вызвало массовое возмущение молодежи. В сети распространился тренд Nepo Kid («ребенок непотизма»), разоблачающий роскошный образ жизни детей политиков на фоне бедности большинства населения. Блокировка соцсетей породила опасения о негативном влиянии на свободу прессы, туристическую индустрию и особенно на связь с родственниками за границей (согласно последней переписи, за пределами страны проживает около 7,5% населения Непала).

8 сентября на улицы Катманду вышли десятки тысяч человек, преимущественно молодежь Фото: стоп-кадр видео

«Революция Z»

8 сентября на улицы Катманду вышли десятки тысяч человек, преимущественно молодежь. Акции получили название «протесты поколения Z», или «протесты зумеров». Демонстрантов встретили слезоточивым газом, водометами, резиновыми пулями; сообщалось и о применении боевых патронов. Погибли не менее 22 человек, более 340 получили ранения. Граждан РФ среди пострадавших нет, сообщили в МИД России.

Несмотря на введенный бессрочный комендантский час, протесты лишь усилились. Толпы подожгли резиденции премьера, президента и министров, здания судов, прокуратуры и парламента. Дым от пожаров заволок улицы города. Участники беспорядков освободили около 1,5 тыс. заключенных из тюрьмы «Нахку». Протестующие избили главу МИД, министра финансов и бывшего премьера страны. В стране фактически объявлена охота на чиновников. Жена экс-премьера скончалась от тяжелых ожогов после нападения на их дом. Армия Непала эвакуировала министров из резиденций вертолетами.

Дворец правительства полностью охвачен огнем – его даже не пытаются тушить, сообщает телеканал Habar. В здании находились основные офисы и ведомства, включая кабинет премьера. Все важные документы сгорели. Это был крупнейший дворец во всей Азии, в нем насчитывалось почти 2 тысячи комнат. Построен он был как личная резиденция премьера в 1903 году.

Уже вечером 8 сентября власти сняли блокировку соцсетей. Одновременно на фоне сообщений о первых погибших в отставку подал министр внутренних дел Рамеш Лекхак. 9 сентября свои посты покинули премьер-министр Шарма Оли, занимавший эту должность с перерывами почти десять лет, и президент Рам Чандра Паудел, избранный в марте 2023-го.

Однако беспорядки это не остановило: страна погрузилась в хаос. На улицах – погромы, мародерство, насилие, поджоги и стрельба. Армия начала зачистку улиц, но пока без заметных успехов.

Дворец правительства полностью охвачен огнем – его даже не пытаются тушить Фото: стоп-кадр видео

Чего хотят протестующие

«Эта страна перешла под наше руководство». Представители поколения Z, возглавляющие протесты против правительства, заявили, что администрация поставлена на колени, и призвали демонстрантов сохранять спокойствие и не повреждать общественную собственность. Об этом сообщает портал India Today.

«Наша минимальная позиция – сформировать гражданское правительство во главе с общепризнанным лидером и провести новые выборы. Благодаря этому мы сможем создать Непал с безопасным будущим для себя. Только единство всех нас заложит основу для новых перемен», – добавили они.

Протестующие требуют назначить новым премьером страны мэра Катманду Балендру Шаха, ранее известного как рэпера. На первый взгляд, выбор зумеров может показаться несерьезным. Но Шах имеет бакалаврскую степень по гражданскому строительству и магистерскую – по строительной инженерии. Став мэром Катманду, он ввел прямые трансляции заседаний муниципального совета – впервые в истории города. В целом Шах зарекомендовал себя как социально ориентированный политик.

Нынешние события – это протесты поколения соцсетей и глобализации, а запрет мессенджеров и соцсетей спровоцировал массовые выступления Фото: стоп-кадр видео

Уроки беспорядков в Непале

Очевидно, что нынешние события – это протесты поколения соцсетей и глобализации, а запрет мессенджеров и соцсетей спровоцировал массовые выступления.

Кроме того, как ни парадоксально, в Непале существовала демократия с полным комплексом гражданских свобод, что упростило вывод людей на улицы – они не боятся протестовать. Немаловажной причиной беспорядков является и распространенная коррупция во власти. Еще один фактор – недавний гражданский конфликт: с 1996 по 2006 год в Непале шла война между маоистами и правительством, сопровождавшаяся внесудебными казнями, массовыми убийствами, похищениями и другими военными преступлениями. Хотя с тех пор прошло почти десять лет, общество до конца не оправилось от последствий.

Сейчас страна рискует погрузиться в новую гражданскую войну: наблюдается не только вспышка насилия, но и паралич государственных институтов. Единственной силой, пытающейся что-то предпринять, остается армия. Однако непальцам стоит учесть пример Сирии, где после переворота само понятие «государство» исчезло, а страна погрузилась в кровавый хаос. Теперь выбор за Непалом – успокоиться или вступить в «войну всех против всех». Третьего не дано.

