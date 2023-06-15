Революция в миниатюре: Карадениз, стадион Центральный, без Fan ID — каким будет «Рубин-2»

Из года в год «Рубин» выпускает десятки молодых футболистов, которые либо разбегаются по арендам, либо сидят на скамейке основной команды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зачем «Рубину» вторая команда?

Когда в 2015-м году «Рубин» принял решение о закрытии второй команды, во главе угла стоял финансовый вопрос. В свое время в Казани посчитали, что 40 — 50 миллионов рублей в год (приблизительный бюджет) слишком много для содержания второй команды, и проект был заморожен.

Спустя 8 лет его возобновили вновь. Для чего? Из года в год «Рубин» выпускает десятки молодых футболистов, которые либо разбегаются по арендам, либо сидят на скамейке основной команды. В клубе решили, что пора решать эту проблему.

«Наши воспитанники выпускаются из академии и тут же уходят в аренды. Но ведь есть такой момент, что и к выбору клуба для аренды нужно подходить тщательно. Нужно смотреть, кто тренер у этой команды, в каком стиле она играет. Я уже неоднократно говорил, что для развития игроков очень важна среда. В идеале клубу выгоднее иметь свою вторую команду, заточенную под определенную стилистику игры, нежели отдавать игроков в аренды», – заявлял в интервью «ТИ-Спорт» экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов.

Роман Шаронов: «В идеале клубу выгоднее иметь свою вторую команду, заточенную под определенную стилистику игры, нежели отдавать игроков в аренды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Похожего мнения придерживается и бывший директор академии «Рубина» Нияз Акбаров. В одном из интервью нашему изданию функционер объяснил, для чего клубу нужна вторая команда, и почему считает многомиллионные траты на академию без наличия второй команды «бизнесом по-русски».

«Я считаю, что в клубе не хватает промежуточной команды между академией и основной командой. Тем более сейчас, после вылета “Рубина” из Премьер-лиги, когда не стало еще команды U-19. Футболисты академии играют в турнире ЮФЛ-1(U18), ЮФЛ-2(U17), а дальше у них пропасть.

И если футболист не попал в поле зрения скаутов основной команды, то надо искать варианты продолжения карьеры. И так искателей очень много, потому что точно такая же ситуация происходит и в других академиях. Талантливых ребят очень много, но им требуется время и маленький шанс для адаптации к переходу во взрослый футбол, а этого шанса нет.

35 — 40 миллионов рублей на вторую команду? Думаю, что для футбольного клуба “Рубин” и клубов, ему подобных, это не такие большие деньги. А так получается бизнес “по-русски”, тратим на академию миллионы, а когда остается сделать маленький шаг и надо помочь футболистам адаптироваться и пойти дальше в своем развитии, мы просто отпускаем всех бесплатно на улицу», – подытожил Акбаров.

Костяк «Рубина-2» составляют экс-футболисты «Нэфиса» Фото: © Руслан Халиков, Федерация футбола РТ, ffrt.ru

На базе «Нэфиса» и выпускников академии

Впервые о возможном возрождении «Рубина-2» заговорили этой зимой, сразу после смены руководства в главном клубе. Тогда же стало известно, что курировать новый проект предстоит Константину Самаренкину, сыну экс-президента «Рубина» Дмитрия Самаренкина, а сама команда будет создана на базе любительского «Нэфиса». В действительности, так все и произошло.

Уже сейчас новый «Рубин-2» тренируется на клубной базе в Соцгороде, а костяк команды составляют экс-футболисты «Нэфиса», разбавленные недавними выпускниками казанской академии. Кроме того, ведутся переговоры и о приглашении в клуб нескольких опытных и знакомых местным зрителям игроков.

Что до самого «Нэфиса», то двукратный чемпион Татарстана даже после ощутимых потерь свое существование не прекратит. Команда, за которую в данный момент выступают экс-игроки «Рубина» Егор Тушев, Максим Жестоков, Никита Михайлов, а также бывшие «медийщики» Норик Авдалян и Айдар Каримов, продолжит выступать в чемпионате РТ.

До недавнего времени единственным кандидатом на роль главного тренера виделся Гекдениз Карадениз Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кто возглавит «Рубин-2»? Карадениз – фаворит

В скором времени наступит ясность и по фигуре главного тренера. До недавнего времени одним единственным кандидатом на эту роль виделся Гекдениз Карадениз. Однако, как стало известно «ТИ-Спорт», на горизонте появились еще, как минимум, два варианта.

Так, возглавить казанскую «двойку» могут другие легенды «Рубина» и обладатели легендарной «бронзы»–2003 Андрей Федоров и Михаил Синев. Первый еще недавно работал старшим селекционером в системе «Локомотива» и даже временно возглавлял основу «железнодорожников». О настоящем второго – ничего неизвестно, кроме того, что по завершении карьеры он поступил в институт спортивного менеджмента.

При этом главным фаворитом на должность главного тренера продолжает оставаться Карадениз. Не исключено, что один из вышеназванных российских специалистов войдет в его тренерский штаб и станет неким проводником между турком и коллективом. Все-таки с русским языком у Гека имеются ощутимые проблемы. Хотя этой весной по приезде в Казань Карадениз обещал, что выучит язык, если ему поступит предложение из России.

Кроме того, по неподтвержденной информации, бывшего капитана «Рубина» ждут в столице Татарстана уже на следующей неделе.

Переезд на Центральный придаст команде новый импульс, а также повысит к ней внимание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Центральном и без Fan ID

Домом для «Рубина-2» на ближайшие полгода должен стать Центральный стадион. По крайней мере именно эту арену планируется заявить в качестве основной на сезон 2023/24. Резервной ареной станут «Трудовые резервы». Почему не задействовано поле на базе? Кто-то говорит, что оно находится не в самом лучшем состоянии. Другие отмечают, что переезд на Центральный придаст команде новый импульс, а также повысит к ней внимание.

А без внимания «Рубин-2» в новом сезоне абсолютно точно не останется. Еще в прежние времена у команды была своя, пусть и немногочисленная, фанбаза. Сейчас есть все шансы, что она станет даже больше.

С возвращением главного «Рубина» в Премьер-лигу на «Ак Барс Арене» появится система идентификации болельщиков или так называемый Fan ID. На данный момент темпы оформления карт безопасности в столице Татарстана оставляют желать лучшего. Клуб, помимо агитационных постов в соцсетях, поклонников на поход в МФЦ никак не стимулирует, а сами люди, судя по реакциям, от подобных новостей не в восторге.

С возвращением главного «Рубина» в Премьер-лигу в Казани появится Fan ID, а на матчи второй команды можно ходить без паспорта болельщика Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом смысле поход на «Рубин-2» стал бы неким глотком свежего воздуха. Да, вероятное снижение посещаемости на играх РПЛ радовать не может, но пусть хоть те, что не придут в новом сезоне на «Ак Барс Арену», променяют ее на «Центральный», а не на диван дома.

Будущие соперники и реформа Второй лиги

Кроме того, у поклонников «Рубина-2» появится возможность поколесить со своей командой на интересные выезды: от Ижевска до чувашских Вурнар. Доподлинно, с кем сыграют казанцы в новом сезоне, пока неизвестно. Зато уже есть предварительный состав групп. Согласно нему «двойка» окажется в третьей группе дивизиона Б.

Ожидается, что в одну группу к «Рубину-2» отправятся еще 15 команд из зон Поволжье, Урал и Подмосковье: «Акрон-2 (Тольятти), «Динамо (Киров), «Зенит-Ижевск», «Зенит» (Пенза), «Химик» (Дзержинск), «Химик-Август» (Вурнары), «Носта» (Новотроицк), «Оренбург-2», «Торпедо Миасс», «Урал-2» (Екатеринбург), «Уралец-ТС» (Нижний Тагил), «Знамя» (Ногинск), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Коломна», «Сатурн» (Раменское).

У поклонников «Рубина-2» появится возможность поколесить со своей командой на интересные выезды Фото: © «Татар-информ»

Также пару слов о самой Второй лиге. С нового сезона ФНЛ серьезно реформировала структуру турнира. Поэтому лига теперь разобьется на два дивизиона: А и Б. В свою очередь, 20 команд дивизиона А разделят на Золотую и Серебряные группы, а все остальные клубы (в том числе и «Рубин-2») отправятся в дивизион Б.

С июля по ноябрь команды дивизиона Б примут участие в переходном розыгрыше, по итогам которого по одному сильнейшему коллективу из каждой группы выйдут в Серебряную группу дивизиона А. С весны 2024-го года соревнования в обоих дивизионах начнут проходит по системе «весна-осень».