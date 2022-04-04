Революционным «Маузером» Терзопулоса завершились гастроли Александринского театра

Фото: © Владимир Васильев

«Маузером» по пьесе Хайнера Мюллера завершились показы спектаклей Александринского театра в стенах Камаловского театра. Хотя текст к спектаклю назвать пьесой трудно – всего в нескольких страницах заключены впечатления самого Мюллера от романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», а точнее, эпизода, описывающего службу Бунчука в революционном трибунале Донского ревкома.

«Маузер» – первая попытка в России театрализовать сюжет Мюллера. За нее взялся греческий режиссер Теодорос Терзопулос. Надо сказать, что его «опусы» – своеобразный жанр театрализованной оратории. Он интегрирует в свои постановки античную драму, накладывая ее «законы» на сюжеты современных реалий. Такой подход порождает узнаваемый авторский почерк, где важно не столько действие, сколько ритмизированная проза, звуки, пластика и слаженность движений актерского состава.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Трудно обозначить, кого конкретно мы играем. По существу, перед зрителем разворачивается даже не пьеса, а своеобразный эмоциональный оттиск, который Мюллер выдал на бумаге сразу после прочтения “Тихого Дона”. Лично для меня мой герой – сгусток боли и отчаяния, мучений и переживаний», – поделился исполнитель Обвиняемого Николай Белин.

Обвиняемый – машина для убийства, порожденная революцией в городе Витебске. Выполняя поручение партии, под влиянием обстоятельств он меняет свое отношение к собственным поступкам и революции. В нем просыпается то самое человеческое, что власти неудобно для достижения поставленной цели. Трибунал требует Обвиняемого самоуничтожиться.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Как и в любом антиутопическом романе, власть (в лицах Елены Немзер и Игоря Волкова) представлена здесь бездушной машиной, раз за разом бесцеремонно повторяющая одну и ту же мысль: «Траву нужно полоть, чтобы она оставалась зеленой». Аллегорией к ней служит «перекладина» истоптанных ботинок, выстроенная поперек сцены.

Эмоциональный сгусток здесь сконцентрирован на «хоре» обвиняемых (в исполнении Николая Белина, Максима Яковлева, Тимура Акшенцева, Владимира Маликова, Виталия Сазонова), потоки речи которого сведены к выдыханию слов, меняющих свою окраску в зависимости от стадий принятия – отрицание, гнев, торг, депрессия.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Агония длится всего чуть больше часа, но прямо сказать, спектакль непростой для восприятия неподготовленной публикой. Еще во время показа часть зрителей направилась к выходу из зала и так и не вернулась. Оказалась ли слишком тяжела для них своеобразная метафора кровавых жертв, принесенных во имя идеи, выстроенной системой, или же и вовсе не понята ими – определить трудно. Но вспомнить о том, что высшая ценность – человеческая жизнь, и каждый сам вправе распоряжаться ею – никогда не будет лишним.