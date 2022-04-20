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Ру Тат
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Здоровье
20 апреля 2022  18:19
Эвелина Киселёва

Ревматолог рассказала татарстанцам об опасности красной волчанки из-за солнечных ванн

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Необходимо предостеречь себя от солнечных ванн, чтобы избежать системной красной волчанки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель казанского ревматологического центра Равия Мухина.

«Весна – это солнце, это тепло, это радость, но может огорчить человека непереносимость солнечных лучей. Есть заболевание – системная красная волчанка, которая может начаться у девушек 16-18 лет как реакция на первые майские солнечные лучи», – рассказала руководитель городского ревматологического центра Казани Равия Мухина.

Это агрессивное аутоиммунное заболевание, которое может поражать почки, кожу и слизистые оболочки.  

Врач объяснила, что в первые солнечные дни сразу раздеваться и загорать не стоит.

Если диагноз системная красная волчанка уже поставлен, необходимо не забывать о терапии, таблетки больные вынуждены принимать на постоянной основе.

Таким пациентам врач посоветовала носить шляпы с широкими полями, белые рубашки, чтобы закрыть тело от солнечных лучей.

#дача
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