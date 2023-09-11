«Ревизор», хор Таминдаровой и выставки: что привез Татарстан на Дни культуры в Белоруссию

Дни культуры Татарстана стартовали сегодня в Республике Беларусь

Фото: mincult.tatarstan.ru

«Дружба между Россией и Беларусью говорит о том, что мы понимаем друг друга, стоим спина к спине»

Программа Дней Татарстана самая обширная за последние годы, где бы они не проводились, анонсировал на пресс-конференции в национальном пресс-центре заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Одним из ключевых событий станут гастроли нашего лучшего драматического театра В.И. Качалова», – отметил он.

В Национальном академическом театре Янки Купалы белорусскому зрителю 12 сентября казанские артисты покажут премьеру прошлого сезона – гоголевсклого «Ревизора». Причем, театр пробудет в Минске дольше, чем продлятся Дни Татарстана.

«Радостно, что мы здесь, на гастролях, и не просто на гастролях, как сейчас принято – два-три дня, а целых 15 дней. Это очень много по нынешним временам. А почему так много? Мы можем себе позволить, потому что наша власть понимает, что вкладывать деньги в искусство — это вкладывать деньги в генофонд народа. Я имею в виду [поддержку] Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – сказал художественный руководитель театра, народный артист России и Татарстана Александр Славутский.

По его словам, на спектакле «Ревизор» люди вытирают слезы. «Это великая трагедия, которую написал Гоголь о России и которая актуальна по сей день», – заявил худрук театра.

Также представлен спектакль «Женитьба Фигаро». «Это огромное полотно, красивый спектакль. Мы его играли во Франции. Собрались ехать в Пекин, но тут объявили коронавирус, но мы еще вернемся. Китайцы ждут нас. Мы были у них на гастролях, „Пиковую даму“ возили. И все остальное свозим», — раскрыл планы театра Славутский.

Александр Славутский: «Радостно, что мы здесь, на гастролях, и не просто на гастролях, как сейчас принято – два-три дня, а целых 15 дней» Фото: стоп-кадр видео

Будет сыгран и «Скрипач на крыше» — американский мюзикл еврейского автора в русской драматургии. «Минск очень, очень пострадал от нацизма. Но, вообще спектакль не столько о еврейском населении, сколько о национальном достоинстве человека. Сегодня это очень важно. Дружба между Россией и Беларусью говорит о том, что мы понимаем друг друга, стоим спина к спине», — поделился своим видением Славутский.

Казанские артисты также покажут спектакль-концерт «Когда зажгутся фонари», который родился из поездок в Марсель, постановку из мировой классики «Бал воров» и водевиль «Пыль в глаза».

«Нам есть, что показать и чему поучиться друг у друга»

«Мы искренне рады видеть вашу творческую делегацию. Татарстан – один из регионов, в которых очень бережно относятся к своему культурному наследию и традициям», – обратился к участникам первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада и тезисно представил программу событий.

В Дни культуры Татарстана в Национальной библиотеке пройдет выставка «Книга в пространстве культуры». Кроме этого, состоится круглый стол с участием руководства министерств культуры двух регионов и встреча творческой интеллигенции Беларуси и Татарстана. Также будет организовано мероприятие с участием представителей кинематографа, на котором пройдут показы национальных новинок.

Валерий Громада: «Мы искренне рады видеть вашу творческую делегацию. Татарстан – один из регионов, в которых очень бережно относятся к своему культурному наследию и традициям» Фото: стоп-кадр видео

«Мы с огромным удовольствием проведем экскурсии по нашей Национальной библиотеке Белоруссии. Это для нас знаковый объект и нам есть чем похвастаться», – отметил спикер.

В Национальном художественном музее реставраторы смогут обменяться друг с другом опытом. «Это очень важное направление сегодня в музейном деле. Я уверен, что нам есть, что показать и чему поучиться друг у друга, перенять какие-то технологии», — отметил Валерий Громада.

В Минском областном центре обсудят развитие народных ремесел, будет представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства и авторских работ ведущих мастеров национальных художественных промыслов Татарстана.

В Минском областном центре обсудят развитие народных ремесел, будет представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства Фото: mincult.tatarstan.ru

По словам Валерия Громады, Дни культуры не ограничатся только белорусской столицей — тематические мероприятия пройдут также в Молодечно.

«Молодечно – это город, богатый своими культурными традициями, имеет большой творческий потенциал. Уверен, эти дни культуры получат широкий общественный резонанс, вызовут неподдельный интерес у нашей публики», — заключил Громада.

Программа Дней Татарстана самая обширная за последние годы, где бы они ни проводились, анонсировал Дамир Натфуллин Фото: стоп-кадр видео

«Сотрудничество народов России и Белоруссии является символом единства двух братских народов»

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин добавил, что в программу Дней культуры Татарстана включен концерт мастеров искусств, в котором примут участие солисты, творческие коллективы. Под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой выступит камерный хор Республики Татарстан, который занял первое место во всероссийском проекте «Лучшие хоры России».

«Концерт мастеров искусств состоится в городе Молодечно. Это хорошая практика, когда Дни культуры охватывают не только столицы, но также дают возможность поделиться частичкой наших сердец с нашим братским народом, который проживают и в других городах», – отметил он.

Под управлением Миляуши Таминдаровой выступит камерный хор Республики Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также, по словам спикера, в рамках проекта планируется подписать соглашения о сотрудничестве между национальными музеями двух республик, а также передать в дар книги об истории, культуре и искусстве Татарстана Национальной библиотеке Республики Беларусь.

«Сотрудничество народов России и Белоруссии является символом единства двух братских народов. Нас соединяют схожая культура, традиционные ценности. И сейчас мы продолжаем укреплять наши отношения через развитие глубоких культурных связей с Белоруссией», — отметил замминистра культуры РТ.

Пока приехало 160 артистов. «Сегодня, завтра и послезавтра актеры еще будут приезжать. Все участники коллектива в предвкушении встречи со зрителями и гостями, которые посетят наши мероприятия», — заключил Натфуллин.

«Один из филиалов, которым мы гордимся, – это музей Янки Купалы в селе Печищи»

Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Александр Шестаков обратил внимание на тесное соприкосновение двух республик в творческом плане.

Александр Шестаков обратил внимание на тесное соприкосновение двух республик в творческом плане Фото: стоп-кадр видео

«Нас объединяет режиссер, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР и Татарской АССР Лев Литвинов, который на различных этапах своей жизни ставил у нас и у вас постановки. Еще одна история — поэт Янки Купала, имя которого мы также носим с гордостью», — отметил он.

Рассказ о совместных творческих проектах продолжила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

«В Национальном музее РТ почти 1 млн единиц хранения. И, конечно же, особое место занимают предметы, связанные с Белоруссией. У нас 14 филиалов по Казани и по Республике Татарстан и один из наших филиалов, которым мы гордимся – это музей Янки Купалы в селе Печищи», — поделилась Вяткина.

Музей представит стендовую выставку с историей жизни писателя в период эвакуации, которую он провел в годы войны в селе Печищи.

«Этот музей был открыт в 1975 году почти 50 лет назад. Все это время ведется очень тесное взаимодействие с белорусской стороной. Проводится очень много совместных выставочных проектов», – отметила представительница музея.

Рассказ о совместных творческих проектах продолжила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина Фото: стоп-кадр видео

Так, например, год назад в Дни культуры Республики Беларусь в Татарстане при участии двух министров была открыта мемориальная доска на этом музее. «Теперь жители села и города приезжают туда и возлагают цветы, отдают дань великому белорусскому поэту», — рассказала спикер.

Также, по ее словам, уже более 30 лет при Национальном музее РТ работает клуб военной реконструкции «Витязь», и татарстанцы каждый год активно приезжают на реконструкторские проекты в Бресткую крепость. «Их здесь ждут, они дружат с местными музейщиками», – подчеркнула директор.

На этот раз в Беларуси между музеями будет подписан ряд соглашений. «Сегодня мы договорились подписать соглашение с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Буквально в эти минуты наши реставраторы обмениваются опытом с реставраторами Национального художественного музея Белоруссии. И с ними мы тоже подпишем соглашение», — заключила Вяткина.

Фото на анонсе: teatrkachalov.ru