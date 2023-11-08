Реверанс для Турции и крен в логистику: какие инвестпроекты получат помощь Татарстана

Правительство Татарстана опубликовало проект постановления о приоритетных инвестпроектах на 2024 год в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как проходит работа над отбором инвестиционных проектов?

До 14 ноября этот документ должен пройти антикоррупционную проверку. Так что не факт, что все инвестиционные проекты войдут в окончательный официальный текст. Традиционно финальная редакция перечня инвестиционных проектов публикуется в конце декабря.

Для чего нужен перечень инвестиционных проектов? Он публикуется для того, чтобы скоординировать всех участников инвестиционной деятельности. Все проекты вписываются в приоритетные направления инвестиционной политики Татарстана, которые определены в соответствующем меморандуме республики на 2023-2025 годы. То есть в документе, который задает идеологию всего процесса привлечения инвестиций в регион.

Есть рабочая группа, которую персонально утверждает Кабинет Министров РТ. В нее входят представители республиканских министерств и ведомств: экономики, финансов, промышленности и торговли, налоговой службы, транспорта и дорожной службы, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Компания, которая заинтересована во вложении денег в тот или иной проект, может представить свои предложения в Министерство экономики РТ. Рабочая группа принимает решения о целесообразности (или нецелесообразности) внесения изменений в сводный перечень новых инвестиционных проектов. Окончательно он формируется к концу года и утверждается Кабмином РТ.

Среди одобренных к реализации проекто в сельском хозяйстве – рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Структура и логика документа

Сам по себе перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2024 год состоит двух больших разделов, которые далее подразделяются по отраслевому принципу:

• Приоритетные инвестиционные проекты (133 пункта) • Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот (10 проектов)

Если упрощенно, то государство, расчленяя так проекты на разделы, определяет для себя возможные для господдержки проекты (первый раздел) и «одобренные» для господдержки проекты (второй раздел). При этом проект может перейти из первого раздела во второй, если будет принято такое решение. Или сразу же попасть во второй список, минуя первый.

Раздел «Приоритетные инвестиционные проекты» разбит по отраслям:

• Сельское хозяйство и рыбоводство (22 проекта) • Производство пищевых продуктов (4 проекта) • Производство нефтепродуктов (17 проектов) • Химическое производство (10 проектов) • Производство резиновых и пластмассовых изделий (3 проекта) • Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (2 проекта) • Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (2 проекта) • Производство машин и оборудования (3 проекта) • Производство транспортных средств и оборудования (5 проектов) • Производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды (10 проектов) • Транспорт и связь (5 проектов) • Деятельность в области здравоохранения (1 проект) • Прочие проекты (49 пунктов)

Очевиден крен в сторону логистических проектов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вряд ли есть смысл перечислять все 133 пункта этого раздела. Выделим лишь самые нетривиальные:

• модернизация, расширение производства на Казанском молочном комбинате; • строительство солодовни мощностью 6 тысяч тонн в Верхнеуслонском районе (компания «Таткрахмалпатока»); • строительство фабрики по производству мороженого и кондитерских изделий в Зеленодольском районе («Фабрика мороженого «Славица»); • производство пластмассовых изделий в Тюлячинском районе («ЛМР Пласт»); • организация производства по переработке отходов из пластика на территории промышленного парка «Тюлячи» («ЛМР Пласт»); • расширение и технологическая модернизация производства вертолетов на Казанском вертолетном заводе; • технологический комплекс по производству полуприцепов на территории ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе («Вагнермайер Русланд»); • создание туристской территории «Лаишево» («Туризм.РФ РТ»); • логистический комплекс им. Дэн Сяопина (1-я очередь) в Тукаевском районе («Алабуга Девелопмент»); • строительство многофункционального комплекса с конгресс-центром по улице Сибгата Хакима в Казани («Кравт Яр Парк»); • производство эндопротезов тазобедренного сустава в Зеленодольском районе («Анатомика»).

Самый интересный и важный раздел – «Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот». Из названия понятно, что это уже документ, на основе которого должна предоставляться госпомощь.

В химическом производстве поддержку получит производство дивинилстирольного синтетического каучука НКНХ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь есть смысл привести его уже целиком из проекта постановления:

Сельское хозяйство:

«Рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» (1-я, 2-я и 3-я очереди) (компания «Биосфера-Фиш», Лаишевский муниципальный район)

Химическое производство:

«Производство дивинилстирольного синтетического каучука периодическим способом мощностью до 60 тыс. тонн/год» («Нижнекамскнефтехим»)

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:

«Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год с последующей выработкой электрической энергии» («Альтернативная генерирующая компания-2», Зеленодольский муниципальный район)

«Строительство ГТУ-ТЭС в г. Елабуге» (ООО «КЭР-Генерация»)

Прочие проекты:

«Оптово-распределительный центр Зеленодольск» (ООО «Оптово-распределительный центр Зеленодольск»);

«Оптово-распределительный центр Елабуга» (ООО «Оптово-распределительный центр Елабуга»,

г. Елабуга);

г. Елабуга); «Оптово-распределительный центр Ozon» (ООО «Оптово-распределительный центр Зеленодольск-2»,

г. Зеленодольск);

г. Зеленодольск); «Оптово-распределительный центр Ozon. Вторая очередь» (ООО «Оптово-распределительный центр Зеленодольск-2», г. Зеленодольск);

«Kazan Palace by Tasigo (2-я очередь)» («Полистрой Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», г. Казань).

Продолжает фигурировать в перечне многострадальный завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К слову, все эти проекты перешли в 2024 год из 2023-го почти полностью за исключением одного. Из прошлогоднего списка выпал проект «Расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск). Вероятно, он был признан нецелесообразным для предоставления господдержки.

Интересно, что продолжает фигурировать в перечне многострадальный завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 тыс. тонн ТКО в год в Осиново, строительство которого резко замедлилось из-за зарубежных санкций.

Проект второй очереди Kazan Palace by Tasigo – реверанс в сторону турецких инвесторов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, очевиден крен этого раздела в сторону логистических проектов. А уж проект второй очереди Kazan Palace by Tasigo – реверанс в сторону турецких инвесторов, здесь уже больше политики в международных приоритетах.