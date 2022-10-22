Реваз Чомахидзе: «Синтез» остается одним из сильнейших клубов Европы»
Можно ли из водного поло сделать шоу, высок ли интеллект у ватерполистов и многое другое – в большом интервью главного тренера «КОС-Синтеза» Реваза Чомахидзе для «ТИ-Спорт».
Легендарный ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Реваз Чомахидзе возглавил казанский «Синтез» в канун нового 2022 года, сменив на этом посту провалившего Лигу чемпионов Марата Закирова.
За прошедшие девять месяцев харизматичный грузин успел стать чемпионом России («Синтез» завоевывает это звание третий год подряд), в драматичной борьбе вырвать победу в Кубке России, а в августе привести сборную Татарстана к победе в «Спартакиаде Сильнейших».
«Удачная игра Москвы на «Спартакиаде Сильнейших» стала сюрпризом для многих»
Реваз Баадурович, вы довольны подготовкой к сезону, укомплектован ли состав «Синтеза»?
Подготовка прошла нормально, несколько скорректировался наш календарь в связи с проведением «Спартакиады Сильнейших» в августе. Этот турнир потребовал внести некоторые изменения в график подготовки, но в целом положительно сказался на календаре. В водном поло вообще игр немного, и такой серьезный турнир оказался очень полезен.
В финале вы играли со сборной Москвы, причем борьба получилась довольно упорной. Все ожидали в ваших соперниках по решающему матчу увидеть волгоградцев, астраханцев, но уж никак не москвичей?
Такая удачная игра Москвы – сюрприз для многих. Команда (бывший «Москомспорт», – прим. Т-и) изменилась, в состав добавили несколько опытных игроков, качество игры улучшилось, и теперь «Восток» – одна из самых интересных команд в нашем чемпионате.
«Если молодой игрок не будет играть против мастера, его развитие затормозится»
По позициям – кто новички кроме олимпийского чемпиона Николы Дедовича?
Все остальные – воспитанники нашей школы, те молодые игроки, которые уже привлекались к основе в прошлом году, а так они весь почти сезон выступали за «Синтез-УОР». На официальные игры мы их почти не привлекали. Это связано и с тем, что я подключился только на вторую часть чемпионата, это не совсем простой процесс, и надо было игрокам привыкать к новому тренеру, новым требованиям. В таких ситуациях главное – не навредить. Как и игрокам, так и мне нужно было привыкать друг к другу. Надо сказать, что результаты «Синтеза-УОР» были самыми положительными – вторая наша команда на Кубке России едва не попала в четверку полуфиналистов. Судьбу четвертого места решили небольшие детали, в ином случае мы могли быть представлены в «Финале четырех» сразу двумя командами.
С кем расстались?
Ушло четверо возрастных игроков, включая Рыжова-Аленичева и Бычкова. Роман Шепелев уехал в «Шпандау», и я рад за него. Все-таки хорошо, когда наши игроки оказываются востребованы в сильных европейских клубах. Дедович, между прочим, как раз из «Шпандау» к нам приехал, так что произошел своеобразный обмен одного нападающего на другого. И по позиции эти ватерполисты примерно на одной играют. Хотя, если точнее, Дедович на позиции Лазарева.
Кубковый финал со «Спартаком» из Волгограда у вас получился драматическим…
Да, напряженным. Вообще чемпионат России – турнир достаточно интересный. И, думаю, со временем он станет только лучше. Конечно, неучастие наших клубов в международных соревнованиях негативно влияет на качество игры как таковой, потому что международный опыт, Лига чемпионов остается самым высоким уровнем в водном поло, и участие в таких соревнованиях – это, я бы сказал, обязанность команды из России. Надеюсь, в ближайшем будущем эта проблема будет решена.
И все-таки много результатов игр российского чемпионата завершаются с огромным перевесом одной из команд – 26:7, 19:1. Не было ли мыслей у наших ватерпольных властей разделить Суперлигу на группы «А» и «Б» по уровню сил?
Я бы все равно дал возможность всем командам играть против всех, потому что молодым игрокам важно играть против зрелых мастеров, иначе они будут вариться в собственном соку и у них не будет возможности повышать свой уровень игры. Я бы на первом этапе чемпионата оставил общий турнир, а на втором бы поделил команды на сильнейших и вторую группу – в этой четверке или шестерке команд серьезных игр стало бы больше. Я бы увеличил количество игр, их у нас все-таки выходит немного, и, самое главное, не так много игр качественных.
А в физическом плане нет опасений, когда молодые встречаются со взрослыми? У вас очень контактный вид спорта, и нет ли здесь медицинских ограничений?
В свое время было принято правило, что игроку младше 15 лет нельзя выступать в Высшей лиге, оно и сейчас действует применительно к Суперлиге. Действительно, ватерполисту 30-32 лет, находящемуся на пике физической и игровой формы, относительно легко играть против 18-19-летних. С другой стороны, у всех должна быть возможность на себе прочувствовать, что такое настоящее мужское водное поло, и расти. Если молодой игрок не будет играть против мастера, развитие его затормозится.
«Независимо от сегодняшней ситуации «Синтез-КОС» остается одним из сильнейших клубов Европы»
Николу Дедовича, олимпийского чемпиона, постоянного участника Лиги чемпионов, при подписании контракта не смущало, что он едет в страну, отстраненную от международного календаря?
Каждый принимает решение соответственно своим приоритетам. Я хотел бы сказать, что независимо от сегодняшней ситуации «Синтез-КОС» остается одним из сильнейших клубов Европы, и я надеюсь, что этот статус за нами сохранится. Никола играл последние 6 лет за «Шпандау», и думаю, что его выбор был основан на качестве водного поло, на качестве клуба, который его приглашает, а не на конъюнктуре, что называется.
Я сейчас увидел его после тренировки – совсем не ватерпольная фигура. Никакой горы мышц и исполинского роста…
Вот еще одно подтверждение тому, что главное – не килограммы и сантиметры, а голова, ментальность, понимание игры. Сегодня не всё решают физические данные. Кстати, Казань для Николы не новая точка на карте. Он еще в 2013 году со сборной Сербии здесь стал бронзовым призером Универсиады.
Про цели «Синтеза» на сезон, наверное, нет смысла спрашивать?
Естественно, они остаются максимальными – победить во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. И эти цели не меняются, несмотря на более чем очень серьезное омоложение команды.
Ваши основные соперники все те же?
Да. В первую очередь Волгоград, затем Астрахань, Москва, Санкт-Петербург.
«Штурм-2002» продолжает ориентироваться на молодежный состав?
Да, эта команда укомплектована молодыми и очень перспективными ватерполистами. Такие клубы должны существовать обязательно. Это отличная возможность роста для молодых игроков.
Вы же именно в Чехове в этой команде завершали свою игровую карьеру?
Да, тогда «Штурм» был одним из сильнейших клубов Европы. Переориентация на молодежь там произошла через несколько лет после того, как я закончил играть. Я завершил в 2009-м.
«Водное поло не может быть массовым в смысле популярности, соответственно, оно не так интересно для спонсоров»
Города, представленные в Суперлиге, можно пересчитать по пальцам одной руки. В чем причина этого явления, да тем более с учетом доступности вашего вида спорта?
Водное поло ничем не отличается по своей структуре от любого другого профессионального вида спорта. Тут мы сталкиваемся с проблемами коммерциализации. Водное поло само по себе не может быть массовым в смысле популярности, соответственно и для спонсоров оно не столь привлекательно. Соответственно, большинство клубов во всем мире зависит в первую очередь от местных муниципалитетов, во вторую – от каких-то частных инициатив. Главным образом муниципалитеты – они содержат детские школы, клубы, при которых эти школы состоят, и на этой базе формируется основа для профессиональных команд. А сказать, чтобы спонсоры в массовом порядке приходили в водное поло, я не могу.
В каком направлении развивается современное водное поло? Увеличиваются скорость, сила броска, плотность единоборств? Какие есть тенденции?
Если максимально упростить, то это скорость всего. Движения, мышления. В середине моей спортивной карьеры наш спорт стал очень тяжелым, он основывался на физических единоборствах, и из-за этого страдала эффектность, зрелищность. И тогда на международном уровне были приняты соответствующие решения, чтобы сделать водное поло более скоростным, динамичным. Водное поло в этом плане пошло по стопам баскетбола – уменьшилось время владения мячом.
Сейчас на атаку у вас дается 30 секунд, а раньше?
Раньше вообще время владения было неограниченным. Потом сделали 35 секунд, сейчас 30. В баскетболе напомните?
24 секунды, а если команда после своей атаки забрала подбор, то 14.
Но вы сравните скорость передвижения по площадке баскетболиста и по воде ватерполиста. Это с трудом сопоставимые величины, но в принципе то же самое. Хотя 6 секунд в спорте – это очень много. Когда у нас тоже мяч отскакивает после удара по воротам или углового, дается уже 20 секунд, так же и после удаления. То есть мы движемся примерно в том же направлении, что и баскетбол.
Кстати о скорости. Для плавательной подготовки спортсменов вы привлекаете тренеров по плаванию?
По этому пути идут очень многие клубы. В общем, тенденция такая, что подготовка спортсмена – это некоторые универсальные знания, которые можно использовать в разных видах спорта. Поэтому мы видим, что люди, которые большую часть жизни не имели отношения к тому или иному определенному виду спорта, достигали в нем серьезных успехов в качестве тренеров. Принципы подготовки в разных видах можно как минимум сопоставлять. У нас многие клубы приглашают тренеров по плаванию или как минимум используют плавательные технологии.
«Я абсолютно не разбираюсь в женском водном поло»
В чем основная разница между мужским и женским водным поло?
Я одно могу сказать: я абсолютно не разбираюсь в женском водном поло. Я не могу понять, как и что там происходит, какие принципы здесь важны, как это все работает. Есть специалисты, которые работали в мужском водном поло, из него переходили в женское, я не из их числа.
Возвращаясь к вашей карьере игрока, вы после Флоренции сколько пробыли в московском «Динамо»?
Три года, с 1997-го по 2000-й. Как игрок «Динамо», я выиграл Игры доброй воли, стал призером чемпионатов Европы и мира. Затем год я отыграл в «Про Рекко», три года в загребской «Младости», опять в «Про Рекко», и потом уже был «Штурм 2002».
«В Хвиче больше всего импонирует его профессионализм»
За другими видами спорта следите?
К сожалению, времени не хватает.
А за Хвичей Кварацхелия, буквально взорвавшим футбольную Италию, следите?
Увы, нечем здесь похвастаться. Но я слышал очень много хвалебных отзывов про этого игрока, и больше всего мне импонирует его профессионализм.
А если вас пригласить, например, на «Ак Барс»?
Знаете, я люблю спорт. В Грузии ходил и на баскетбол, и на регби. Но я следил за спортом в основном в те периоды, когда не был тренером. Когда я работаю как тренер, не остается времени на что-нибудь другое. Это процесс непрерывный.
А увлечения, хобби у вас вообще есть?
Конечно. Занимаюсь парусным спортом, теннисом, когда есть возможность, играю в баскетбол. Но когда ты – тренер, то все время этому отдается.