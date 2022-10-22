Реваз Чомахидзе: «Синтез» остается одним из сильнейших клубов Европы»

Можно ли из водного поло сделать шоу, высок ли интеллект у ватерполистов и многое другое – в большом интервью главного тренера «КОС-Синтеза» Реваза Чомахидзе для «ТИ-Спорт».

Легендарный ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Реваз Чомахидзе возглавил казанский «Синтез» в канун нового 2022 года, сменив на этом посту провалившего Лигу чемпионов Марата Закирова. За прошедшие девять месяцев харизматичный грузин успел стать чемпионом России («Синтез» завоевывает это звание третий год подряд), в драматичной борьбе вырвать победу в Кубке России, а в августе привести сборную Татарстана к победе в «Спартакиаде Сильнейших».

Реваз Чомахидзе: «Спартакиада Сильнейших» потребовала внести некоторые изменения в график подготовки, но в целом положительно сказался на календаре» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Удачная игра Москвы на «Спартакиаде Сильнейших» стала сюрпризом для многих»

Реваз Баадурович, вы довольны подготовкой к сезону, укомплектован ли состав «Синтеза»?

Подготовка прошла нормально, несколько скорректировался наш календарь в связи с проведением «Спартакиады Сильнейших» в августе. Этот турнир потребовал внести некоторые изменения в график подготовки, но в целом положительно сказался на календаре. В водном поло вообще игр немного, и такой серьезный турнир оказался очень полезен.

В финале вы играли со сборной Москвы, причем борьба получилась довольно упорной. Все ожидали в ваших соперниках по решающему матчу увидеть волгоградцев, астраханцев, но уж никак не москвичей?

Такая удачная игра Москвы – сюрприз для многих. Команда (бывший «Москомспорт», – прим. Т-и) изменилась, в состав добавили несколько опытных игроков, качество игры улучшилось, и теперь «Восток» – одна из самых интересных команд в нашем чемпионате.

«Надо сказать, что результаты «Синтеза-УОР» были самыми положительными – вторая наша команда на Кубке России едва не попала в четверку полуфиналистов» Фото: sintez-kazan.ru

«Если молодой игрок не будет играть против мастера, его развитие затормозится»

По позициям – кто новички кроме олимпийского чемпиона Николы Дедовича?

Все остальные – воспитанники нашей школы, те молодые игроки, которые уже привлекались к основе в прошлом году, а так они весь почти сезон выступали за «Синтез-УОР». На официальные игры мы их почти не привлекали. Это связано и с тем, что я подключился только на вторую часть чемпионата, это не совсем простой процесс, и надо было игрокам привыкать к новому тренеру, новым требованиям. В таких ситуациях главное – не навредить. Как и игрокам, так и мне нужно было привыкать друг к другу. Надо сказать, что результаты «Синтеза-УОР» были самыми положительными – вторая наша команда на Кубке России едва не попала в четверку полуфиналистов. Судьбу четвертого места решили небольшие детали, в ином случае мы могли быть представлены в «Финале четырех» сразу двумя командами.

С кем расстались?

Ушло четверо возрастных игроков, включая Рыжова-Аленичева и Бычкова. Роман Шепелев уехал в «Шпандау», и я рад за него. Все-таки хорошо, когда наши игроки оказываются востребованы в сильных европейских клубах. Дедович, между прочим, как раз из «Шпандау» к нам приехал, так что произошел своеобразный обмен одного нападающего на другого. И по позиции эти ватерполисты примерно на одной играют. Хотя, если точнее, Дедович на позиции Лазарева.

Кубковый финал со «Спартаком» из Волгограда у вас получился драматическим…

Да, напряженным. Вообще чемпионат России – турнир достаточно интересный. И, думаю, со временем он станет только лучше. Конечно, неучастие наших клубов в международных соревнованиях негативно влияет на качество игры как таковой, потому что международный опыт, Лига чемпионов остается самым высоким уровнем в водном поло, и участие в таких соревнованиях – это, я бы сказал, обязанность команды из России. Надеюсь, в ближайшем будущем эта проблема будет решена.

И все-таки много результатов игр российского чемпионата завершаются с огромным перевесом одной из команд – 26:7, 19:1. Не было ли мыслей у наших ватерпольных властей разделить Суперлигу на группы «А» и «Б» по уровню сил?

Я бы все равно дал возможность всем командам играть против всех, потому что молодым игрокам важно играть против зрелых мастеров, иначе они будут вариться в собственном соку и у них не будет возможности повышать свой уровень игры. Я бы на первом этапе чемпионата оставил общий турнир, а на втором бы поделил команды на сильнейших и вторую группу – в этой четверке или шестерке команд серьезных игр стало бы больше. Я бы увеличил количество игр, их у нас все-таки выходит немного, и, самое главное, не так много игр качественных.

А в физическом плане нет опасений, когда молодые встречаются со взрослыми? У вас очень контактный вид спорта, и нет ли здесь медицинских ограничений?

В свое время было принято правило, что игроку младше 15 лет нельзя выступать в Высшей лиге, оно и сейчас действует применительно к Суперлиге. Действительно, ватерполисту 30-32 лет, находящемуся на пике физической и игровой формы, относительно легко играть против 18-19-летних. С другой стороны, у всех должна быть возможность на себе прочувствовать, что такое настоящее мужское водное поло, и расти. Если молодой игрок не будет играть против мастера, развитие его затормозится.

Казань для Николы Дедовича не новая точка на карте. Он еще в 2013 году со сборной Сербии здесь стал бронзовым призером Универсиады Фото: sintez-kazan.ru

«Независимо от сегодняшней ситуации «Синтез-КОС» остается одним из сильнейших клубов Европы»

Николу Дедовича, олимпийского чемпиона, постоянного участника Лиги чемпионов, при подписании контракта не смущало, что он едет в страну, отстраненную от международного календаря?

Каждый принимает решение соответственно своим приоритетам. Я хотел бы сказать, что независимо от сегодняшней ситуации «Синтез-КОС» остается одним из сильнейших клубов Европы, и я надеюсь, что этот статус за нами сохранится. Никола играл последние 6 лет за «Шпандау», и думаю, что его выбор был основан на качестве водного поло, на качестве клуба, который его приглашает, а не на конъюнктуре, что называется.

Я сейчас увидел его после тренировки – совсем не ватерпольная фигура. Никакой горы мышц и исполинского роста…

Вот еще одно подтверждение тому, что главное – не килограммы и сантиметры, а голова, ментальность, понимание игры. Сегодня не всё решают физические данные. Кстати, Казань для Николы не новая точка на карте. Он еще в 2013 году со сборной Сербии здесь стал бронзовым призером Универсиады.

Про цели «Синтеза» на сезон, наверное, нет смысла спрашивать?

Естественно, они остаются максимальными – победить во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. И эти цели не меняются, несмотря на более чем очень серьезное омоложение команды.

Ваши основные соперники все те же?

Да. В первую очередь Волгоград, затем Астрахань, Москва, Санкт-Петербург.

«Штурм-2002» продолжает ориентироваться на молодежный состав?

Да, эта команда укомплектована молодыми и очень перспективными ватерполистами. Такие клубы должны существовать обязательно. Это отличная возможность роста для молодых игроков.

Вы же именно в Чехове в этой команде завершали свою игровую карьеру?

Да, тогда «Штурм» был одним из сильнейших клубов Европы. Переориентация на молодежь там произошла через несколько лет после того, как я закончил играть. Я завершил в 2009-м.

«Большинство клубов во всем мире зависит в первую очередь от местных муниципалитетов, во вторую – от каких-то частных инициатив» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Водное поло не может быть массовым в смысле популярности, соответственно, оно не так интересно для спонсоров»

Города, представленные в Суперлиге, можно пересчитать по пальцам одной руки. В чем причина этого явления, да тем более с учетом доступности вашего вида спорта?

Водное поло ничем не отличается по своей структуре от любого другого профессионального вида спорта. Тут мы сталкиваемся с проблемами коммерциализации. Водное поло само по себе не может быть массовым в смысле популярности, соответственно и для спонсоров оно не столь привлекательно. Соответственно, большинство клубов во всем мире зависит в первую очередь от местных муниципалитетов, во вторую – от каких-то частных инициатив. Главным образом муниципалитеты – они содержат детские школы, клубы, при которых эти школы состоят, и на этой базе формируется основа для профессиональных команд. А сказать, чтобы спонсоры в массовом порядке приходили в водное поло, я не могу.

В каком направлении развивается современное водное поло? Увеличиваются скорость, сила броска, плотность единоборств? Какие есть тенденции?

Если максимально упростить, то это скорость всего. Движения, мышления. В середине моей спортивной карьеры наш спорт стал очень тяжелым, он основывался на физических единоборствах, и из-за этого страдала эффектность, зрелищность. И тогда на международном уровне были приняты соответствующие решения, чтобы сделать водное поло более скоростным, динамичным. Водное поло в этом плане пошло по стопам баскетбола – уменьшилось время владения мячом.

Сейчас на атаку у вас дается 30 секунд, а раньше?

Раньше вообще время владения было неограниченным. Потом сделали 35 секунд, сейчас 30. В баскетболе напомните?

24 секунды, а если команда после своей атаки забрала подбор, то 14.

Но вы сравните скорость передвижения по площадке баскетболиста и по воде ватерполиста. Это с трудом сопоставимые величины, но в принципе то же самое. Хотя 6 секунд в спорте – это очень много. Когда у нас тоже мяч отскакивает после удара по воротам или углового, дается уже 20 секунд, так же и после удаления. То есть мы движемся примерно в том же направлении, что и баскетбол.

Кстати о скорости. Для плавательной подготовки спортсменов вы привлекаете тренеров по плаванию?

По этому пути идут очень многие клубы. В общем, тенденция такая, что подготовка спортсмена – это некоторые универсальные знания, которые можно использовать в разных видах спорта. Поэтому мы видим, что люди, которые большую часть жизни не имели отношения к тому или иному определенному виду спорта, достигали в нем серьезных успехов в качестве тренеров. Принципы подготовки в разных видах можно как минимум сопоставлять. У нас многие клубы приглашают тренеров по плаванию или как минимум используют плавательные технологии.

«На международном уровне были приняты решения, чтобы сделать водное поло более скоростным, динамичным, уменьшилось время владения мячом» Фото: sintez-kazan.ru

«Я абсолютно не разбираюсь в женском водном поло»

В чем основная разница между мужским и женским водным поло?

Я одно могу сказать: я абсолютно не разбираюсь в женском водном поло. Я не могу понять, как и что там происходит, какие принципы здесь важны, как это все работает. Есть специалисты, которые работали в мужском водном поло, из него переходили в женское, я не из их числа.

Возвращаясь к вашей карьере игрока, вы после Флоренции сколько пробыли в московском «Динамо»?

Три года, с 1997-го по 2000-й. Как игрок «Динамо», я выиграл Игры доброй воли, стал призером чемпионатов Европы и мира. Затем год я отыграл в «Про Рекко», три года в загребской «Младости», опять в «Про Рекко», и потом уже был «Штурм 2002».

«Как игрок «Динамо», я выиграл Игры доброй воли, стал призером чемпионатов Европы и мира» Фото: sportall.ge

«В Хвиче больше всего импонирует его профессионализм»

За другими видами спорта следите?

К сожалению, времени не хватает.

А за Хвичей Кварацхелия, буквально взорвавшим футбольную Италию, следите?

Увы, нечем здесь похвастаться. Но я слышал очень много хвалебных отзывов про этого игрока, и больше всего мне импонирует его профессионализм.

А если вас пригласить, например, на «Ак Барс»?

Знаете, я люблю спорт. В Грузии ходил и на баскетбол, и на регби. Но я следил за спортом в основном в те периоды, когда не был тренером. Когда я работаю как тренер, не остается времени на что-нибудь другое. Это процесс непрерывный.

А увлечения, хобби у вас вообще есть?

Конечно. Занимаюсь парусным спортом, теннисом, когда есть возможность, играю в баскетбол. Но когда ты – тренер, то все время этому отдается.

Чомахидзе Реваз Баадурович родился 15 декабря 1973 года. Ватерполист, центральный нападающий. Первый тренер – В. Кутателадзе. игровая карьера 1987-2009: «Динамо» (Кутаиси), «Рари Нантес Флоренция», «Динамо-Олимпийский», «Про Рекко», «Младост» (Загреб), «Штурм 2002». Заслуженный мастер спорта России. Серебряный (Сидней-2000) и бронзовый (Афины-2004) призер Олимпийских игр, победитель Мировой Лиги (2002) и Игр доброй воли (1998), обладатель Кубка LEN Trophy 2007-08, призер чемпионатов мира и Европы. После тренерской карьеры в Грузии в январе 2022 возглавил «Синтез-КОС» (Казань), с которым в 2022 году стал чемпионом России и завоевал Кубок России.