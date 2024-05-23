Реваншу за финал 2021 года быть? Как УНИКС победил «Локо» в седьмом матче и вышел на ЦСКА

Кто, если не Димитриевич!

Для Ненада Димитриевича текущий плей-офф складывался неоднозначно. Македонский разыгрывающий в большинстве матчей находился в тени и выступал в команде преимущественно в роли благородного ассистента, нежели единоличного страйкера.

В предыдущих встречах против «Локомотива-Кубань» роль мотора и буксира УНИКСа с удовольствием примерял на себя Джален Рейнольдс. Американцу не было равных в трехсекундной зоне, о чем практически на каждой послематчевой пресс-конференции говорил главный тренер краснодарцев Александр Секулич.

Казалось, что и в заключительной седьмой игре серии «бело-зеленых» к победе будет тащить именно Рейнольдс. Но Димитриевич проснулся в самый нужный момент и в одном из главных матчей сезона для УНИКСа набрал треть очков от общего результата казанцев (92:87).

Особенность успешных действий Ненада на паркете проявляется в его «горячей руке». Соперники УНИКСа должны всегда понимать: если Димитриевичу дать почувствовать бросок с первых минут матча, потом его будет уже не остановить.

В седьмой встрече с «Локомотивом-Кубань» македонцу не было равных на протяжении всего основного времени. 34 минут и 36 секунд на паркете, 31 очко, 6 подборов и 6 результативных передач – показатели настоящего MVP плей-офф.

В регулярном чемпионате Ненад уже стал самым ценным игроком сезона. Сейчас он идет к этой награде вместе с Рейнольдсом и в матчах на вылет.

Набрав 31 очко накануне вечером, Димитриевич повторил свой рекорд результативности в плей-офф и доказал лишний раз, что в последние сезоны именно он является системообразующим звеном команды.

Игроки скамейки здорово подсобили стартовой пятерке

Казанцев нельзя назвать самой богатой командой по глубине состава среди остальных топ-клубов Единой лиги ВТБ. У «Зенита», ЦСКА, даже у «Локомотива-Кубань» скамейка запасных интереснее и насыщеннее, чем у УНИКСа.

Однако в этом плей-офф, как показывает практика, важно не количество запасных, а эффективность действий баскетболистов стартовой пятерки. И с учетом этого сразу несколько представителей скамейки УНИКСа вносят существенный вклад в итоговый результат команды.

Про Джалена Рейнольдса особо много говорить не нужно. Американский центровой проводит выдающийся сезон и по праву претендует на звание MVP плей-офф. В борьбе один в один под кольцом Джалена не остановить. Американец своим корпусом способен продавить любого, а его длинные руки периодически находят контакт от соперника, заставляя того нарушать правила.

Не раз именно фантастические действия Рейнольдса позволяли УНИКСу претендовать на победу в серии с «Локомотивом-Кубань». На счету центрового казанцев в седьмом матче: 9 очков и 8 подборов за 20 минут и 31 секунду на площадке.

Ощутимую пользу «бело-зеленым» также принес защитник Эрик Грин. 33-летний американец за 25 минут и 7 секунд на паркете заработал 17 очков, реализовав четыре из шести трехочковых попытки. Хорош был Грин и по коэффициенту эффективности – американец заработал вчера 14 баллов по показателю полезности.

В нынешнем составе УНИКСа нет большого количества звезд. Тем не менее, все лидеры «бело-зеленых» проявляют себя ярко в плей-офф и уверенно ведут команду ко второму чемпионству подряд.

Возьмут ли казанцы реванш у ЦСКА за обидное поражение в финале 2021 года?

«Прежде всего, поздравляю клуб и в особенности моих игроков с победой в полуфинале. Эта серия была чрезвычайно сложной. Сегодня мы обыграли соперника, которому еще три дня назад крупно уступили. Команда продемонстрировала характер, сплоченность и победила, чему я очень рад. Ребята играли на пределе своих сил. Нелегко подобрать слова, чтобы описать те усилия, которые игроки приложили для победы», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Действительно, для казанцев серия против «Локомотива-Кубань» выдалась крайне непростой, и по факту краснодарцы были не менее достойны выхода в финал Единой лиги ВТБ.

Но удача улыбнулась УНИКСу, и в решающей схватке сезона «бело-зеленым» предстоит встретиться с ЦСКА.

В преддверии плей-офф проблем у «армейцев» было предостаточно. Сменился главный тренер по ходу сезона – вместо Эмила Райковича наставником команды стал греческий специалист Андреас Пистиолис. Плюс не до конца оптимальную форму после травмы набрал лидер столичного коллектива – Каспер Уэйр, который не сыграл на своем пике как в серии против «Енисея», так и с «Зенитом».

«Армейцы», безусловно, сильны. Однако сейчас, по сравнению, например, с 2021 годом, когда УНИКС и ЦСКА встречались в финале Единой лиги ВТБ последний раз, они более уязвимы. Три года назад «кони» были непобедимой машиной в чемпионате с Клейберном, Хиллардом и Хэккетом в составе.

В том финале «армейцы» разорвали УНИКС в финале со счетом 3:0 в серии (77:85, 57:76, 81:89).

В 2024 году надежды ЦСКА на разгром казанцев регулярки призрачны. Шансы на победу обеих команд в финале – примерно 50 на 50. Возможно, даже 60 на 40 в пользу УНИКСа с учетом того, что он будет иметь преимущество домашней площадки.

Казанцы предстают сыгранным коллективом с опытным по меркам лиги тренером. Вот уже третий сезон подряд команду возглавляет Велимир Перасович, который за непродолжительный срок дважды вывел ее в финал.

В предстоящее межсезонье УНИКС покинут несколько ведущих легионеров. Почему бы им не сделать это на самой пафосной ноте – выиграв главный титул чемпионата во второй раз подряд.

Фото на анонсе: unics.ru