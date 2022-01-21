Реванш в лиловых тонах или историческая победа УНИКСа над «Барселоной» по стопам Бердыева

УНИКС взял реванш в матче с «Барселоной» в Казани, вырвав историческую победу (70:64) над грандом европейского баскетбола и лидером текущего чемпионата Евролиги — каталонской «Барселоной». Все подробности о матче — читайте в обзоре известного комментатора Александра Нордена для ИА «Татар-информ»

УНИКС взял реванш в матче с «Барселоной» в Казани, вырвав историческую победу (70:64) над грандом европейского баскетбола

Фото: unics.ru

Ответный матч между «Барселоной» и УНИКСом ожидался с огромным интересом и нетерпением. 22 декабря в «Палау Блауграна», что в Каталонии, подопечные Велимира Перасовича вели почти 20 очков в «Эпической битве». Так назвали поединок на официальном сайте «сине-гранатовых». Но все же казанцы тогда не смоли нанести гранду первое поражение на его площадке, уступив в овертайме (109:111). С тех пор казанцы, проведя всего один международный матч (из трех запланированных) опустились с пятого на седьмое место в таблице, зато вернули себе единоличное лидерство в Лиге ВТБ. Казанцы, проведя в воскресенье разминку в боевых условиях с «Нижним Новгородом», горели желанием взять реванш в историческом противостоянии с каталонским суперклубом.

Главные соперники – Covid-19 и Омикрон

Думаю о матче УНИКС - «Барселона» за день до игры, а на 100% не уверен, что она состоится. Да в чем в наше «чумное время» можно быть уверенным? Отмены, переносы игр, посадки на карантин и отдельных спортсменов и целых составов – суровая реальность нашего фактически полувоенного времени. И соперников эта участь не обошла.

Про казанскую команду вы хорошо знаете. Одержав эффектную победу над действующим триумфиатором Евролиги «Анадолу Эфес» в новогодний сочельник, подопечные Перасовича вынуждены были перенести два следующих гостевых поединка против «королевских клубов – «Реала» и «Монако». Оставшись на две недели без игровой практики, татарстанцы 16 января с трудом разобрались с молодым, но обученным и дерзким «Нижним Новгородом» (85:71). Таким образом, после поражения ЦСКА в Санкт-Петербурге казанцы вернули себе единоличное лидерство в чемпионате Единой лиги ВТБ. В послематчевых комментариях игроки и наставник УНИКСА ни словом не обмолвились о предстоящей «Эпической битве-2» с «барсой».

Для каталонского клуба, похоже, героическая победа над УНИКСом оказалась пирровой. В тот день, когда УНИКС красиво выиграл у действующего чемпиона Евролиги, подопечные Шарунаса Ясикявичюса потерпели свое самое крупное поражение в сезоне, проиграв в гостях бывшему клубу Перасовича «Басконии» - 75:94. После Нового года продолжились переносы матчей. Было отменено испанское классико «барсы» против «Реала», затем перенесен и московский матч Евролиги 5 января с ЦСКА.

В итоге шансы соперников представлялись практически равными. У одних хорошая игровая практика уже в январе, но при этом три поражения в четырех последних встречах. У других – всего один проведенный матч после Нового года, но зато явный психологический подъем после победы над победителем Евролиги, выздоровевшие члены команды и первая строчка таблицы внутреннего чемпионата.

Джон Браун растоптал «Барселону»

«Барса», вышедшая на паркет в гламурной лилово-фиолетовой форме, открыла счет только по прошествии двух минут, но на треху Лапровиттолы казанцы ответили слэм-данком Хезоньи и точным попаданием со средней дистанции Джона Брауна. Внимание привлекала дружная группа из дюжины болельщиков «блау-граны» на верхнем ярусе. Но судя по бледным лицам, скорее всего это были представители российского фан-клуба легендарной команды.

К середине первой четверти хозяева защищались мертвой хваткой, а сами тем временем по зернышку набирали очки в копилку – 7:3. УНИКС, в основном усилиями Брауна Третьего, лидировал и вынудил наставника гостей взять тайм-аут. Ясикявичюс ускорил игру и «понизил» свой состав , выпустив шустрых Йокубайтиса, Брэндона Дэвиса и Курича, но «нулевой» Браун казалось в одиночку разрывал защитные порядки соперника – 13:10 к 9-й минуте. Казанцы оторвались аж на 5 очков, но дважды подряд ошиблись, и при минимальном отрыве (15:14) уже Перасович был вынужден позвать игроков «на аудиенцию».

Итог первой четверти – 17:14 при 11 очках Брауна, изрядно разбушевавшегося в «фиолетовом саду» Фото: unics.ru

Со второй половины периода на паркете появился Джекири, игру повел Списсу, а неугомонный Браун еще и принес 2 балла с линии штрафных. Итог первой четверти – 17:14 при 11 очках Брауна, изрядно разбушевавшегося в «фиолетовом саду».

В соревновании скамеек лучше выглядели гости из Каталонии

Замены наставника «Барселоны» полностью оправдали себя. На 13-й минуте гости, совершив рывок 10:0, солидно оторвались в счете 17:24. У казанцев пошли потери, неоправданные фолы – момент мог стать переломным в матче. Только после трех минут второго периода Лоренцо Браун принес УНИКСу первые очки в этом временном отрезке, потом подопечные Перасовича вновь наладили защиту, но вот Смитса закрыть никак не получалось. Гости вели очков 5-6 и матч перешел в состояние «шаткого равновесия». Увы, дальние броски в этой четверти у хозяев совсем не получались, а не промахнись (причем без особого сопротивления) Хезонья и Лоренцо Браун, «драконам» вполне по силам было к большому перерыву «блау-грану» и догнать.

Восхитил Вячеслав Зайцев. Едва войдя в игру он заблокировал дальний выстрел Лапровиттолы и организовал атаку, которую завершил Лоренцо — 28:31. После половины встречи УНИКС уступал 31:35. В казанской команде самыми результативными были Брауны, у «Барсы» 8 очков набрал Хиггинс, 6 Смитс – сыграла скамейка Ясикявичюса. При такой длинной и продуктивной скамейке отсутствие Миротича как-то само собой забылось.

Рывок УНИКСА заставил зал взреветь

Только на 22-й минуте Айзея Кэнаан забросил свой первый трехочковый и вообще набрал свои первые баллы. А вот Хезонья больше вредил команде, чем приносил пользу – всего 2 очка, потери, препирания с судьями. В отличие от него Джекири эмоции не расплескивал, а все силы отдал на подборы мячей под щитами. Еще он реализовал три штрафных из четырех – 37:41.

Рывок УНИКСа был впечатляющим -12:0 Фото: unics.ru

У «лиловых» тоже не шибко получались дальние броски. Но они выглядели собраннее, поаккуратнее распоряжались своими шансами, почти не мазали с точки штрафных. Не смазал на 25-й минуте и Хезонья. Почувствовав, что проигрывает подбор, Ясикявичюс опять выпустил Смитса. Джон Браун сравнял счет за 4 минуты до последнего перерыва – 41:41. Кэнаан впервые за долгое время вернул преимущество своей команде – 44:41 Все самое интересное только начиналось.

Наконец-то прорвало Хезонью - «трёха», 47:41 и тайм-аут Ясикявичюса. Рывок УНИКСа был впечатляющим -12:0. Каталонцы занервничали и совершили серию неподготовленных бросков. Заполненный на три четверти зал буквально зашелся в экстазе и только попадание из-за дуги Курича немного остудил раздухарившихся казанцев – 47:46. В итоге УНИКС выиграл этот период 23:13 и создал себе шестиочковый задел перед заключительной четвертью.

По стопам бердыевского «Рубина»

В начале решающей десятиминутки казанцы фантастически пластались в защите, но при этом промахивались сами. Джон Браун продолжал оставаться лучшим. Как настоящий голодный бульдог, он с мясом и кровью, рыком и блестящими глазами выгрызал мячи и давал своим партнером шансы, а они ими не хотели пользоваться и дальше отрываться от рассерженной и слегка поплывшей «Барсы». Бурно скачущий вдоль скамейки литовский главком каталонского интернационала опять был вынужден прервать матч тайм-аутом.

Джон Браун первым из всех преодолел рубеж в 20 очков - 61:52. Брэндон Дэвис попал 3 штрафных из 4-х, а Лоренцо перевисел в воздухе Лапровиттолу – 63:54. Судьи стали немного «лиловеть», чем вызвали разгневанный свист Баскет-холла. После трехочкового Курича судьи свистнули Лоренцо сомнительный фол в атаке и Хэйс сократил отставание - 66:61. Но Лоренцо со штрафных был точен – 68:61. Оставалось играть 97 секунд. Кошмар Барселоны не должен был повториться. Айзея Кэнаан при броске оттолкнул оппонента и подарил гостям слабую надежду. Но безрассудным ведением ее убил Лапровиттола, отпасовав мяч не принимавшим участия в матче казанцам — за боковую. За 57 секунд до при том же счете 68:61 Ясикявичюс взял свой последний перерыв.

Статистика матча:

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📊 @Zo_Brown (22 очка; 3 подбора; 8 передач; 1 перехват)

📊 Джон Браун lll (20 очков; 4 подбора; 1 передача; 7 перехватов)

📊 @mariohezonja (11 очков; 11 подборов; 1 передача; 1 блок-шот) pic.twitter.com/b0t1CMBddy — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) January 20, 2022

Но все испанцы начали мазать по очереди и это был беспорядочный отстрел при паническом бегстве. Точку в матче (и это символично) поставил Хезонья, бравой четвертой четвертью искупивший грехи (скорее огрехи) трех предыдущих. 70:64 – после восьми поражений против каталонцев УНИКС одерживает первую викторию над великой и ужасной «Барселоной». Было бы справедливо, чтобы эту победу подопечные Перасовича одержали 22 декабря, по соседству с «Ноу Камп», на котором когда-то Курбан Бердыев эпохально выиграл у «Барселоны» футбольной.

Шарунас Ясикявичюс: «Миротич чувствует себя как животное»

На послематчевой пресс-конференции наставник «Барселоны» был спокоен, доброжелателен к сопернику и даже сказал пару слов по-русски: «Поздравления Перасовичу и Казани с победой. Это была большая игра двух команд, входящих в топ-6 Евролиги. В таких играх, как правило, все решают детали. Отмечу, что моя команда выступила достаточно солидно в защите, но тем не менее в третьей четверти УНИКС ушел в отрыв. В атаке моя команда пока далека от нужного ритма. Мы очень рады, что в строй вернулись Калатес и Хиггинс, это крайне важные игроки для нас. Возможно, сегодня, они не нашли еще своего ритма. Хиггинс был великолепен…Но двух прекрасно играющих игроков для того, чтобы выиграть в Казани у команды – одного из открытий Евролиги - недостаточно.

- Явилось ли отсутствие Миротича одной из главных причин поражения? (задал вопрос корреспондент ИА «Татар-информ»)

- У нас много игроков. В разгар сезона у тебя выбывают из строя игроки, это не объяснение неудач. Весь год мы боремся с заболеваниями, у нас отсутствует то 4, то 5 баскетболистов, одну игру мы провели без шести игроков. Это жизнь. В эпоху пандемии все испытывают проблемы, это не может служить оправданием.

- Каково состояние Миротича?

- Физическое состояние? У него невероятный омикрон. Он чувствует себя как животное, - заявил наставник «Барселоны».

Велимир Перасович: «Мои баскетболисты весь матч играли сердцем»

Для тренера, одержавшего такую знаковую победу, Перасович выглядел очень спокойным. Видно было, что игра отняла у него сил и эмоций не больше, чем у его игроков: «Добрый вечер всем. Прежде всего, мои поздравления нашим игрокам, моим игрокам. Они весь матч играли сердцем, даже в трудные моменты, когда «Барселона» выглядела намного лучше нас, мы смогли сохранить концентрацию и в итоге победили. Это была оборонительная игра с обеих сторон. «Барселона» мешала нашей быстрой игре, мы часто действовали медленно. Очень тяжелая игра выдалась».

После матча Перасович выглядел спокойным Фото: unics.ru

- Сегодня Джон и Лоренцо Брауны на двоих набрали более 40 очков. Что вы можете сказать об их игре?

-За то, что они сделали, они заслуживают поздравлений. Но я хотел бы особо поздравить Славу Зайцева, который провел очень хорошую игру после того, как потерял мать. Я хочу поблагодарить его за эту игру, в таком состоянии играть очень трудно. Много игроков хорошо сделали свою работу в защите. Я мог бы о каждом сказать, но главное, мы сыграли как единая команда.

- Желание реванша стало психологическим подспорьем для команды? (уточнил наш корреспондент)

- Конечно, в своем мозгу игроки держали поражение в Барселоне, но та игра была совершенно другой. В той игре было заброшено много трудных мячей, для зрителей она была, вероятно, более интересной, но я больше доволен содержанием сегодняшнего матча, не только победой. Мы играли тяжело, превозмогая себя, но победить «Барселону» всегда почетно», - заявил Перасович.