Реванш есть: «Ак Барс» прошел «Авто» в седьмом матче, но дальше в плей-офф будет сложнее

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, победив «Автомобилист» в овертайме (2:1). Автором победной шайбы в составе казанцев стал нападающий Кирилл Семенов. Подробности решающей встречи в Екатеринбурге и что ждет казанцев во втором раунде – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Самый долгая седьмая игра в истории плей-офф КХЛ

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» завершилась сверхдраматично – два овертайма в решающем седьмом матче. Исход встречи разрешился лишь на 83-й минуте, когда, получив большинство в середине второго овертайма, казанцы сумели его реализовать. Победная шайба была записана на форварда Кирилла Семенова. Правда, потом не обошлось без скандала на «УГМК-Арене».

Домашние екатеринбургские трибуны были не согласны с роковым двухминутным штрафом Степана Хрипунова. А когда стало понятно, что плей-офф для «Автомобилиста» окончен, местные болельщики начали скандировать некрасивые и оскорбительные кричалки в адрес «Ак Барса».

Казанцы сумели взять реванш у уральцев за прошлогодний провальный первый раунд. Напомним, тогда «Ак Барс» под руководством Билялетдинова с треском проиграл «Автомобилисту» и завершил плей-офф для себя всего за пять матчей (1-4).

В этом году серия между командами получилась куда более изнурительной, апофеозом которой стали два овертайма в решающей встрече. Кстати, вчерашняя седьмая игра между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» стала самой долгой в истории КХЛ. Предыдущий рекорд продолжительности принадлежал седьмому матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина в 2018 году. Та встреча длилась 72 минуты и 16 секунд.

Кардинальные изменения в составе помогли «Ак Барсу» переломить серию

Если отмечать ключевые Х-факторы успеха «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом», то в первую очередь надо отметить кадровые перестановки в составе казанской команды. При счете 2-3 в пользу екатеринбуржцев, после пяти матчей серии, Анвар Гатиятулин не побоялся пойти на радикальные перемены в составе клуба.

Наставник казанцев убрал из третьего звена Егора Коршкова и Семена Кошелева из четвертой тройки, поставив вместо них Артура Бровкина и Радэля Замалтдинова. Молодые игроки системы «Ак Барса» дали энергии команде и увеличили эффективность игры нижних звеньев.

Да, от третьей тройки О’Делла казанским болельщикам снова хотелось видеть больше результативных действий. Тем не менее, с Бровкиным звено смотрелось куда симпатичнее, нежели чем с Коршковым, который, очевидно, стал самым провальным трансфером «Ак Барса» в прошлое межсезонье. Напомним, экс-нападающий «Амура» летом 2024 года подписал с казанским клубом двухлетний контракт с приблизительной зарплатой около 65 млн рублей за каждый сезон.

Помимо Бровкина сработала и замена с Замалтдиновым в четвертом звене. Настырный и духовитый воспитанник казанского хоккея за два заключительных матча с «Автомобилистом» показал себя прекрасным чеккером, в отличие от Кошелева, который за свою долгую карьеру никогда не специализировался в этом амплуа.

Кого «Ак Барсу» ждать во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина?

Казанский клуб в последний момент избежал личного антирекорда в плей-офф. Впервые в клубной истории «Ак Барс» мог два года подряд не выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Вопреки скептицизму, подопечные Гатиятулина сумели-таки переломить серию с «Автомобилистом».

Достойно проявил себя в семи матчах голкипер казанцев Тимур Билялов, фантастический первый раунд оказался в исполнении Кирилла Семенова. К скрытым MVP баталии с «Автомобилистом» можно отнести и защитника Никиту Лямкина, который завершил серию с екатеринбуржцами с итоговыми показателями в 17 блокированных бросков и 92% точных передач.

Игра «Ак Барса» в первом раунде, безусловно, оставляет желать лучшего. «Автомобилист» казанцы прошли, что называется, на тоненького. А если бы тенденция серии продолжилась, то «барсы» бы и вовсе проиграли в седьмом матче. Ведь первыми во встрече забили именно екатеринбуржцы с помощью усилий Александра Шарова, для которого вчерашняя шайба в ворота «Ак Барса» была уже четвертой в текущем плей-офф.

Соперник «Ак Барса» во втором раунде пока непонятен. Все будет зависеть от исхода сегодняшнего седьмого матча в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». Победят подопечные Козлова – «Ак Барс» попадет на московское «Динамо». Одержат триумф сибиряки – казанцы сразятся во втором раунде со «Спартаком».

Более благоприятный вариант для подопечных Анвара Гатиятулина, конечно, попасть на «красно-белых». Коллектив Алексея Жамнова играет в яркий, зрелищный хоккей. Да и по именам московский клуб может похвастаться качественными исполнителями. Но, в отличие от того же московского «Динамо», «красно-белые» – команда стихийная и совершенно нестабильная, что было наглядно продемонстрировано в серии с «Северсталью», когда «Спартак» несколько раз позволял сопернику легко вести в отдельных матчах вести в две шайбы.

«Ак Барс» продлил себе Кубковую весну. Пока что у казанцев есть пара дней, чтобы порадоваться и отойти от эмоциональной серии с «Автомобилистом». Но дальше все будет только сложнее.

Фото на анонсе: ak-bars.ru