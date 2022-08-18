Reuters: Запад опасается низкой поддержки антироссийских санкций в ООН

Западные страны не продвигают в ООН новые санкции против России, так как опасается, что их не поддержат другие страны. Такие опасения возникли на фоне того, что все больше государств отказываются публично критиковать Россию, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы, говорится в публикации. В частности, об этом изданию заявил научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован. По его словам, в будущем поддержка антироссийских ограничений продолжит снижаться.

«Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – приводятся его слова в материале.

Санкции в отношении России западные страны ужесточили после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.