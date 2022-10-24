Reuters: Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами

Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию разграничения, пишет Reuters. Южнокорейские СМИ пишут, что 21 октября судно под флагом КНДР пересекло морскую границу между двумя государствами, нарушив, таким образом, Северную ограничительную линию (NLL).

Северная Корея также произвела десять артиллерийских выстрелов у своего западного побережья из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, с начала года КНДР стала чаще проводить ракетные испытания, а в начале октября запустила ракету, которая впервые за несколько лет пролетела над Японией.

Северная Корея с начала года стала чаще проводить ракетные испытания. В начале октября она запустила ракету, которая впервые за несколько лет пролетела над территорией Японии. В сентябре КНДР официально провозгласила себя ядерным государством, пригрозив «автоматически» запустить ядерные боеголовки в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына.