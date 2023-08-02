Reuters выяснило, почему Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС

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Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС, так как опасается потери сплоченности в группе. Тем не менее она не станет препятствовать увеличению количества членов объединения, сообщает Reuters со ссылкой на бразильских официальных лиц.

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью», — заявил один из источников.

По словам чиновников, Бразилиа будет добиваться, чтобы расширение проводилось постепенно, а пять основных членов организации — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — не утратили главную роль.

В настоящее время интерес к членству в БРИКС проявляют около 30 государств. Часть из них уже подали официальные заявки на вступление. Это, в частности, Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.

По информации СМИ, на ближайшем саммите в Йоханнесбурге в группу будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Напомним, что Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в формате ВКС.