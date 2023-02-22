Reuters: Власти США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева, передает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Все понимают, что эта [спецоперация] должна когда-то закончиться. И мы все хотели бы, чтобы она закончилась скорее раньше, чем позже», — сказал чиновник.

Агентство также представило результаты социологических опросов, проведенных совместно со службой Ipsos. Согласно их данным, поддержка предоставления военной помощи Украине сократилась среди американцев. В апреле 2022 года за это выступали 73% опрошенных, а к началу февраля 2023 данный показатель уменьшился до 58%.

По вопросу помощи Украине партия республиканцев оказалась расколотой: часть депутатов предлагают отказаться от поддержки Киева, однако большинство по-прежнему выступают против такого шага. Резолюцию о прекращении выделения помощи подписали только 11 депутатов-республиканцев из 222 в Палате представителей, однако эксперты отмечают, что «влияние этой небольшой группы еще предстоит увидеть».

Чиновники также отмечают, что украинский конфликт отвлекает власти США от других проблем, таких как конкуренция США «со все более напористым Китаем».

Сенат Конгресса США ранее согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год – он составит $858 млрд, из них $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине, $6 млрд предполагается выделить на сдерживание России в Европе.

Напомним, 24 февраля будет ровно год, как Россия проводит военную спецоперацию на Украине, инициированную Президентом Владимиром Путиным.