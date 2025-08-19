news_header_top
Политика 19 августа 2025 10:33

Reuters: Венгрия может стать местом встречи президентов России и Украины

Венгрия может стать местом встречи президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

«Хотя Кремль публично не объявлял о своем согласии, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что встреча Владимира Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они проведут ее в течение ближайших двух недель», – говорится в публикации.

О подготовке переговоров накануне сообщил президент США Дональд Трамп. 18 августа он принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, а также провел телефонный разговор с Путиным.

