Reuters узнало об отказе перестраховщиков иметь дело с Россией, Украиной и Беларусью

Фирмы, которые занимаются перестраховкой страховых компаний, с 1 января перестали включать Россию, Беларусь и Украину в свои полисы. Об этом сказано в отчете страхового брокера Gallagher Re International, который изучило агентство Reuters.

Дело в том, что договоры перестраховки часто заключаются именно 1 января. И сейчас из-за солидарного мнения многих участников рынка относительно продолжающегося конфликта существуют серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающей эти три страны, констатировал руководитель Gallagher Re International Джек Викерс.

Перестраховщики не хотят переподписывать полисы, а это значит, что и страховые компании, которые лишаются возможности гарантировать свои риски, всё менее склонны работать на нестабильном рынке.

Помимо прочего, для занимающихся перестраховкой фирм серьезной проблемой стала ситуация с десятками лизинговых самолетов, которые застряли в России. Из-за вызванных этим случаем ощутимых потерь стоимость перестраховки рисков, связанных с авиацией, с 1 января выросла на 200%, заявили в Gallagher Re.

Ранее стало известно, что с 1 января решили отказаться от покрытия военных рисков в России и Беларуси, а также на Украине крупнейшие мировые страховщики судов — клубы P&I («клубы защиты и возмещения убытков») American, North, UK и West. Вместе они покрывают риски примерно 90% морских судов.

На аналогичный шаг пошли и японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance.