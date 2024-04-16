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Политика 16 апреля 2024 10:25

Reuters: Украина сорвала заключение сделки о безопасности в Черном море

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Украина отказалась от заключения сделки по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. В течение двух месяцев переговоры по инициативе ООН с ней и Россией вела Турция, сообщает Reuters.

Источники издания отмечают, что договоренности по обеспечению безопасности торговых судов были достигнуты, однако не подписаны. Озвучить их 30 марта должен был Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако в последний момент Украина по неизвестным причинам отказалась от участия.

Напомним, что до середины июля 2023 года за обеспечение безопасности торговых судов отвечала зерновая сделка. Затем Москва отказалась от участия из-за несоблюдения ее интересов по договору, а также из-за того, что отправляемое зерно не доходило до беднейших стран.

#Украина #Черное море
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