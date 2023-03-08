Reuters: Торговля нефтью между Индией и Россией начала угрожать господству доллара

Торговля нефтью между Индией и Россией стала подрывать многолетнее господство доллара. Такое мнение высказали авторы Reuters, передает РИА Новости.

После введения 5 декабря потолка цен на нефть из России индийские покупатели оплачивают большую часть черного золота из РФ при помощи рубля или дирхама ОАЭ. Источник рассказал, что несмотря на то, что большинство российских банков находятся под санкциями, индийские клиенты и российские поставщики планируют продолжать торговать российской нефтью.

«Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты», – рассказал индийский источник.