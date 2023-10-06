Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Reuters: Швеция потребовала членство в НАТО в обмен на поставки истребителей Украине
Швеция заявила, что могла бы передать боевые самолеты Украине только при получении членства в НАТО. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Пола Юнсона сообщает Reuters.
«Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО», – объявил глава шведского оборонного ведомства.
Ранее Киев попросил у Стокгольма истребители Gripen.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что поставки западного оружия Украине не повлияют на исход конфликта, а лишь затянут его и увеличат число жертв.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»