Reuters: Швеция потребовала членство в НАТО в обмен на поставки истребителей Украине

Швеция заявила, что могла бы передать боевые самолеты Украине только при получении членства в НАТО. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Пола Юнсона сообщает Reuters.

«Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО», – объявил глава шведского оборонного ведомства.

Ранее Киев попросил у Стокгольма истребители Gripen.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что поставки западного оружия Украине не повлияют на исход конфликта, а лишь затянут его и увеличат число жертв.