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Руc Тат
Политика 6 октября 2023 10:41

Reuters: Швеция потребовала членство в НАТО в обмен на поставки истребителей Украине

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Швеция заявила, что могла бы передать боевые самолеты Украине только при получении членства в НАТО. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Пола Юнсона сообщает Reuters.

«Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО», – объявил глава шведского оборонного ведомства.

Ранее Киев попросил у Стокгольма истребители Gripen.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что поставки западного оружия Украине не повлияют на исход конфликта, а лишь затянут его и увеличат число жертв.

#швеция #НАТО #Украина #истребители
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