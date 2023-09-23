Reuters: США планируют передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружений

Администрация Президента США начала переговоры с вьетнамскими властями о передаче крупнейшего пакета вооружений за всю историю сотрудничества. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Переговоры пока на ранней стадии, то есть пока неизвестны точные условия сделки. Однако, как предполагают источники, документ может быть составлен уже в следующем году.

Один из них заметил, что Ханою могут быть проданы истребители F-16, которые необходимы Вьетнаму из-за напряженной ситуации в Южно-Китайском море.