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Ру Тат
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Политика
26 августа 2022  15:18

Reuters: США опасаются роста цен на нефть из-за отказа от топлива из России

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США боятся, что уменьшение доступности российской нефти приведет к резкому подорожанию ресурсов с 5 декабря. Об этом после встречи с индийскими чиновниками и бизнесменами заявил глава Минфина Соединенных Штатов Адевале Адейемо, со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

Основной темой встречи стал вопрос введения потолка цен на российскую нефть.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что все проблемы с поставками нефти и газа из РФ связаны с антироссийскими санкциями Запада. Он подчеркнул, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».

#индия #США #поставки нефти
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