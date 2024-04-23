Reuters: США готовят пакет помощи для Украины еще на 1 млрд долларов

Администрация Соединенных Штатов рассматривает выделение еще 1 млрд долларов на военную помощь Украине. Подготовка ведется на фоне обсуждения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Киева в американском Конгрессе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

Источники отмечают, что проект может быть принят и подписан Президентом США Джо Байденом уже на этой неделе.

В новый пакет войдут боеприпасы для ЗРК Stinger, снаряды для HIMARS, ракеты и другие вооружения, транспорт. Как ожидается, они будут «немедленно» использованы ВСУ.

Напомним, что 20 апреля США приняли законопроект о военной помощи Украине на 61 млрд долларов.